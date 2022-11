Neanche ventiquattr’ore dopo la conclusione della seconda stagione, da Rai Fiction arriva la conferma che Mina Settembre 3 si farà. Impossibile rinunciare alla fiction con Serena Rossi nei panni dell’assistente sociale napoletana nata dalla penna di Maurizio De Giovanni, che ha conquistato il pubblico di Raiuno anche con gli episodi appena andati in onda.

“Gli oltre cinque milioni di telespettatori e il 28,8% di share per l’ultima puntata della seconda stagione di Mina Settembre sono un risultato eccellente”, sono le parole di Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction.

“Numeri”, prosegue, “che confermano la forza di un personaggio e una linea di lavoro che Rai Fiction ha felicemente condiviso con Fulvio e Paola Lucisano di Italian International Film. Grazie a Serena Rossi che a Mina ha dato la leggerezza di un sorriso e una sensibilità coinvolgente e, a chiudere un triangolo, grazie a Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno e con loro al ricco cast guidato con il consueto equilibrio da Tiziana Aristarco. Una donna, Mina, che non si perde mai d’animo e affronta il pubblico e il privato sempre con determinazione e però anche con le fragilità della vita di ogni giorno: testimonia una condizione che sta a pieno dentro la nostra contemporaneità, come dimostra il 30% di share nel ‘Target Donne’ 15-24 anni. Una sintonia e un motivo in più per continuare il lavoro con Mina e rivederci al più presto”.

Difficile, d’altra parte, pensa che Mina Settembre si potesse concludere dopo due sole stagioni: la storia ha ancora numerosi spunti da raccontare, sia sul fronte dei casi di puntata affrontati dalla protagonista e che nella seconda stagione si sono soffermati anche sul mondo degli adolescenti, che sulla linea sentimentale e familiare che coinvolge la stessa Mina Settembre, ma anche i personaggi che la circondano.

In una partenza di stagione un po’ faticosa per la fiction Rai (sia Sopravvissuti che Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso non hanno regalato i numeri sperati), le serie già note al pubblico restano una garanzia: oltre a Mina Settembre, anche Imma Tataranni-Sostituto procuratore, di cui Raiuno ha mandato in onda gli episodi rimanenti della seconda stagione. Anche la fiction con Vanessa Scalera, tra l’altro, è stata rinnovata per una terza stagione (che potrebbe essere l’ultima), le cui riprese dovrebbero cominciare nella primavera del 2023.