E’ stata il primo successo di questo 2021 sul fronte fiction. Ora che Mina Settembre, la fiction in onda su Raiuno, si appresta a concludersi, è legittimo chiedersi se ci sarà una seconda stagione della serie tv tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni.

La risposta è sì: Mina Settembre 2 si farà. La conferma arriva da Fabrizio Cestaro, sceneggiatore ed head writer della fiction, che in un’intervista a Fanpage ha rivelato che il gruppo di autori sta già lavorando alle sceneggiature:

“Siamo a lavoro da diversi mesi. Sostanzialmente tutte le storie sono già definite, ma ovviamente non le posso raccontare”.

D’altra parte, era ovvio che le avventure dell’assistenza sociale ex psicologa di Napoli non finisssero qui. Gli ascolti delle prime cinque puntate sono stati infatti eccellenti, con una media di 6.083.500 spettatori (share del 24,2%).

Cestaro si è anche lasciato andare qualche dettaglio sulla trama:

“Dal punto di vista sentimentale, nella seconda stagione Mina farà una scelta tra Claudio e Domenico. È una delle battaglie che abbiamo combattuto con la Rai. Nel momento in cui finisci la prima stagione con l’indecisione della protagonista, secondo noi è sbagliato continuare a mantenerla in quello stato. Mina prenderà una decisione, questo ve lo posso assicurare”.

Se il cast è stato tutto confermato, l’autore non si sbilancia sulla partenza delle riprese, anche se non sarà molto lontana:

“L’obiettivo è quello di fare passare meno tempo possibile rispetto alla messa in onda. La produzione ha stabilito una data ma non posso dirla perché è soggetta a una serie di variabili che non dipendono da noi. Però sarà a strettissimo giro”.