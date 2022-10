Torna, tra romanticismo commedia, Mina Settembre 2, la seconda stagione della serie co-prodotta da Rai Fiction e da Italian International Film, in onda su Raiuno a partire da domenica 2 ottobre 2022. Serena Rossi torna a vestire i panni dell’assistente sociale di Napoli nelle avventure tratte dai libri di Maurizio De Giovanni.

Ma da quante puntate è composto Mina Settembre 2? Come nella prima stagione, gli episodi sono dodici, ciascuno della durata di cinquanta minuti circa, in onda due per volta per sei prime serate. Il finale di stagione, quindi, va in onda il 6 novembre.

Mina Settembre 2, la trama

Alla fine della prima stagione Mina (Serena Rossi) ha scoperto che Irene (Christiane Filangieri), la sua migliore amica, è stata l’amante di suo padre e che il figlio di Irene, Gianluca (Francesco Di Napoli), è il frutto di quella storia clandestina.

Così “zia Mina” si trova all’improvviso ad avere un fratello. E non è tutto: la sua vita sentimentale è ora a un bivio. Né Claudio (Giorgio Pasotti) né Domenico (Giuseppe Zeno) l’hanno spuntata e per ora sulla scelta di Mina grava un punto interrogativo. Ma la notizia di un attentato che coinvolge Claudio sconvolge il suo equilibrio, che sente riaffiorare i suoi sentimenti verso di lui. E allora perché non concedersi una seconda chance?

Claudio non potrebbe essere più felice, ma c’è un unico problema: casa sua è mezza distrutta dall’attentato, e quindi toccherà ricominciare a casa di Olga (Marina Confalone). La quale però si leva subito d’impaccio: ha deciso di partire da sola per una crociera intorno al mondo, un sogno che aveva da tempo. A Mina, un po’ perplessa, non resta che salutarla, pensando che forse questo renderà più facile la relazione con Claudio.

Ma la situazione si complica subito. Quando Mina fa il suo ritorno al consultorio, c’è una sorpresa ad attenderla: Domenico anche se continua a lavorare in clinica privata ha deciso di condurre un corso di educazione sessuale in una scuola media della Sanità. E chi meglio di Mina per accompagnarlo in questa nuova avventura?

Peccato che quella proposta lasci Mina in un mare di dubbi: come spiegare l’emozione che ha

provato nel rivedere Domenico? In più, ecco arrivare un’altra novità: Rosa (Marisa Laurito), la sorella di Olga, si presenta a casa sua per “qualche giorno”. Giorno che diventa presto settimana. Zia Rosa è il contrario esatto di Olga: affettuosa, premurosa, chiacchierona… pure troppo. Senza contare che la stravagante zia, che sostiene di avere delle specie di premonizioni, inizia a mettere una pulce nell’orecchio a Mina: e se Olga non fosse dove dice di essere?

Tra Domenico e la misteriosa partenza di Olga, Mina avrebbe proprio bisogno delle sue amiche…

peccato che con Irene non parli più e che Titti (Valentina D’Agostino), incinta, abbia altro per la testa. Così non le resta che rivolgersi a una psicoterapeuta.

Con la dottoressa Giulia Postiglione (Antonia Liskova) Mina va subito d’accordo. E di seduta in seduta, inizia a sentire sempre più chiaramente che Domenico è l’uomo giusto per lei. Ma quando decide di lasciare Claudio e cambiare direzione scopre che Domenico è già impegnato. Mina dovrà, quindi, scoprire il segreto di sua madre e intanto provare a riprendersi Domenico, impresa che sembra più complicata del previsto.