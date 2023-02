Michelle Impossible & Friends, su Canale 5 torna il varietà con Michelle Hunziker

Dopo la prima edizione Michelle Impossibile diventa Michelle Impossible & Friends: il programma condotto da Michelle Hunziker torna in onda da mercoledì 22 febbraio 2023 su Canale 5, per tre prime serate che riportano il varietà sulla rete ammiraglia Mediaset.

Se la prima edizione del programma era dedicato alla carriera di Michelle Hunziker, la seconda edizione allarga il proprio campo d’azione, diventando un varietà a tutti gli effetti, con ospiti, la musica dell’orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle ed un corpo di ballo.

Il cast di Michelle Impossibile & Friends conferma rispetto alla prima edizione la presenza di Katia Follesa e di Aurora Ramazzotti. Quest’ultima, in particolare, si dedicherà ad alcune interviste ed al roast show, ovvero un momento in cui alcuni degli ospiti saranno messi simpaticamente alla berlina.

Tra le novità, invece, la presenza fissa del Mago Forest e della Gialappa’s Band, già ospiti nella prima edizione, che alimenteranno la parte comica della trasmissione. Il programma, oltre che della stessa Michelle Hunziker, è anche anche di Lucio Wilson, Andrea Boin, Anna Gori, Rocco Tanica, Ennio Meloni ed Adriano Roncari; scritto con Manuela Mazzocchi e Ginevra Giorgerini. La regia è affidata a Luigi Antonini.

La prima puntata di Michelle Impossibile & Friends vede come ospiti Eros Ramazzotti che, per la prima volta in tv, racconterà aneddoti della sua vita e della sua carriera alla figlia Aurora. Oltre al cantautore romano, presenti anche Loredana Bertè, Max Pezzali, Alessandro Siani, Nina Zilli e Andrea Pucci.