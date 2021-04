Quelli che il calcio, Mia Ceran è incinta (foto e video)

Grande annuncio, oggi, a Quelli che il calcio: in apertura della puntata di domenica 18 aprile 2021, infatti, Mia Ceran ha infatti rivelato al pubblico di essere incinta. L’annuncio è stato fatto in apertura di puntata, con Luca e Paolo che, entrati in studio, hanno iniziato a fissarle la pancia, portando così la giornalista a dare la bella notizia.

Mia Ceran conduce Quelli che il calcio dalla stagione 2017-18, sempre affiancata da Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu. Prima di diventarne conduttrice, però, è stata inviata per due stagioni, condotte da Nicola Savino e dalla Gialappa’s Band.

La conduttrice aspetta il suo primo figlio (o figlia) da Malcom Pagani, suo compagno. Pagani, figlio di Amedeo Pagani e di Barbara Alberti, è vice direttore di Vanity Fair. Innegabile la gioia di fronte alla notizia, come comunicato dalla stessa Ceran sul suo account Instagram:

Da parte di tutti noi, ovviamente, congratulazioni alla futura mamma ed al futuro papà!

La famiglia di #QCC si allarga. Tanti auguri alla nostra @miaceran ❤️ pic.twitter.com/m2zb1jTqFZ — Quelli Che il Calcio (@quelliche_rai2) April 18, 2021