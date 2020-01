Meraviglie con Alberto Angela, i luoghi del 25 gennaio 2020

Il 25 gennaio 2020, su Raiuno, va in onda la quarta ed ultima puntata della terza edizione di Meraviglie, il programma di Alberto Angela che porta il pubblico alla scoperta dei tesori paesaggistici e culturali presenti nel nostro Paese. Ogni puntata propone tre luoghi, attingendo dai 55 siti italiani riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’umanità.

Nella quarta puntata, Alberto Angela partirà dal Quirinale, la sede della Presidenza della Repubblica. Sarà una scoperta non tanto di questo magnifico palazzo ma di ciò che rappresenta, e cioè del patrimonio, delle tante ricchezze naturali e artistiche sparse in tutta Italia. È come essere nella casa degli italiani, a fare l’inventario dei beni di famiglia. Dal Palazzo, Alberto Angela si sposterà per mostrare le meraviglie italiane.

Quindi ci si sposterà in Vallecamonica, presso le incisioni rupestri di Capo di Ponte, il primo sito nazionale tutelato dall’Unesco. Poi si andrà a Genova, la città superba, la dominatrice dei mari, con la sua lanterna e palazzo Doria. Il testimone sarà un genovese innamorato della sua città: Luca Bizzarri.

Quindi in Sicilia, tra i paesaggi lunari dell’Etna, il vulcano più attivo del mondo, un’alternanza di fuoco e di neve. Si vedrà come l’attività vulcanica ha modificato profondamente la montagna e tutto il territorio circostante. Dallo spazio, l’astronauta Luca Parmitano ci farà partecipi delle emozioni provate sorvolando il vulcano. Lo scrittore Alessandro D’Avenia ripercorrerà i suoi ricordi adolescenziali e racconterà i miti legati all’Etna. Tra le distese laviche, si vedranno anche i movimenti coreografici della Compagnia Zappalà Danza.

Infine, l’ultima tappa porta in Toscana. Si partirà dalla magnifica Piazza del Campo di Siena per andare sorvolare Val d’Orcia, dove tra strade sinuose coronate da cipressi, roccaforti ed acque termali visiteremo uno dei paesaggi più dolci e rasserenanti d’Italia. Oliviero Toscani ne esalterà la bellezza, mentre Luca Angeletti rievocherà la figura di Ghino di Tacco.

Meraviglie 2020, streaming

E’ possibile vedere Meraviglie sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.