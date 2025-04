Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 18 aprile 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Memory. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Memory – Trama

Memory è un film d’azione e thriller del 2022, diretto da Martin Campbell. È un remake del film belga The Memory of a Killer (2003), tratto dal romanzo De Zaak Alzheimer di Jef Geeraerts. Il film combina azione, tensione e un dramma personale, con un Liam Neeson che interpreta un sicario tormentato da un principio di Alzheimer.

Alex Lewis (Liam Neeson) è un sicario esperto che opera al confine tra Stati Uniti e Messico, ma il suo lavoro è complicato da un Alzheimer precoce che ne mina la memoria. Vive a El Paso, Texas, dove si prende cura del fratello, gravemente malato per la stessa malattia. Alex viene ingaggiato per eliminare un uomo, ma scopre che il vero bersaglio è una ragazza di 13 anni, Beatriz (Mia Sanchez), coinvolta in un traffico di minori gestito da una potente organizzazione criminale. Rifiutandosi di ucciderla, Alex si ribella ai suoi datori di lavoro, guidati dalla magnate immobiliare Davana Sealman (Monica Bellucci) e dal figlio Randy (Josh Taylor). Diventa così un bersaglio, braccato dall’organizzazione, dall’FBI e dai servizi segreti messicani.

Nel frattempo, l’agente dell’FBI Vincent Serra (Guy Pearce), insieme alla collega Linda Amistead (Taj Atwal) e al detective Hugo Marquez (Harold Torres), indaga sul traffico di minori e incrocia il cammino di Alex. Alex, nonostante la malattia, usa le sue abilità per smantellare l’organizzazione, lasciando una scia di cadaveri. Alla fine, consegna a Vincent una registrazione che incrimina Davana, ma viene ucciso da Marquez in uno scontro. Vincent, pur avendo le prove, non riesce a ottenere giustizia legale, e Marquez uccide Davana per vendetta personale, mentre Vincent e Linda si trovano a contemplare un sistema corrotto.

Memory – Cast

Liam Neeson: Alex Lewis, sicario con Alzheimer precoce.

Guy Pearce: Vincent Serra, agente FBI idealista.

Monica Bellucci: Davana Sealman, magnate immobiliare e capo dell’organizzazione criminale.

Harold Torres: Hugo Marquez, detective messicano tormentato.

Taj Atwal: Linda Amistead, agente FBI e partner di Vincent.

Ray Fearon: Gerald Nussbaum, agente speciale.

Mia Sanchez: Beatriz, la giovane vittima del traffico.

Josh Taylor: Randy Sealman, figlio di Davana.

Ray Stevenson: Danny Mora, criminale coinvolto nell’organizzazione.

Louis Mandylor: ubriaco al bar.

Atanas Srebrev: Dr. Joseph Myers, medico.

J.R. Esposito: Ballard, personaggio secondario.

