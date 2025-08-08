Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 8 agosto 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Memories. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Memories – Trama

Memories (titolo originale: Senden Bana Kalan), è un film turco del 2015 diretto da Abdullah Oğuz. È un adattamento del film sudcoreano A Millionaire’s First Love (2006) e del romanzo Too Beautiful to Lie di Choi Hee-dae e Park Yeon-seon. La pellicola, di genere drammatico e romantico, racconta una storia di crescita personale, amore e perdita.

Il protagonista, Özgür (Ekin Koç), è un giovane orfano cresciuto in un ambiente agiato, ma viziato e arrogante. Al compimento dei 18 anni, scopre di essere l’erede di un’immensa fortuna lasciata dal nonno, ma per ottenerla deve soddisfare condizioni rigide: trasferirsi per un anno nel piccolo villaggio di Adatepe, dove ha trascorso parte dell’infanzia, vivere con una modesta rendita e diplomarsi in una scuola pubblica. In caso contrario, l’eredità sarà devoluta in beneficenza.

Nel villaggio, Özgür ritrova Elif (Neslihan Atagül), una ragazza di 18 anni che vive in un orfanotrofio e affronta una grave malattia cardiaca nascosta. Elif, conosciuta da Özgür durante l’infanzia, è una figura fragile ma forte, che lo guida in un percorso di maturazione emotiva.

Tra i due nasce un amore intenso, nonostante le differenze sociali e le difficoltà. La storia si sviluppa come un coming-of-age, dove Özgür impara il valore della rinuncia, del lutto e della responsabilità, in un contesto reso poetico dai paesaggi di Kaz Dağları e dal villaggio di Yeşilyurt. La morte di Elif segna il culmine del percorso di crescita di Özgür, che comprende il vero significato della vita e dell’amore disinteressato.Attori e CastNeslihan Atagül interpreta Elif, la co-protagonista, nota per il ruolo di Nihan in Endless Love (Kara Sevda).

Curiosità. Il film è stato girato in location suggestive come Adatepe (nella regione di Çanakkale, sul Mar Egeo), Ayvalık, l’isola di Cunda e Yeşilyurt (Istanbul). I paesaggi sono un elemento centrale, quasi personaggi della storia.

Memories – Cast

Ekin Koç interpreta Özgür, il protagonista maschile, un giovane in trasformazione da ragazzo viziato a uomo responsabile.

