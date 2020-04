Mediaset Extra, oggi programmazione dedicata a Raimondo Vianello

Nel decennale della scomparsa di Raimondo Vianello, avvenuta il 15 aprile 2010, Mediaset Extra dedica una programmazione interamente dedicata al celebre conduttore romano, che con la moglie Sandra Mondaini (scomparsa cinque mesi dopo, il 21 settembre 2010) ha dato vita ad una delle coppie più celebri del mondo dello spettacolo italiano.

Così, oggi, dalle 08:00 fino a dopo mezzanotte, il canale 55 del digitale terrestre proporrà una serie di show televisivi di cui Sandra e Raimondo sono stati protagonisti. Alle 08:00 si è partiti con Zig Zag (game show degli anni Ottanta); alle 09:00 è stata la volta di Attenti a noi due, varietà in onda nel 1982 e nel 1983.

Dalle 11:00 alle 14:00 è la volta di Sandra & Raimondo Supershow, programma andato in onda nell’estate del 2004 in cui la coppia, interagendo con alcuni ventenni, ha ripercorso la propria carriera. Alle 14:00 via ad I tre tenori, speciale del 1998 condotto da Maurizio Costanzo ed Enrico Mentana che ha celebrato non solo Vianello, ma anche Mike Bongiorno e Corrado.

Dalle 16:00 alle 18:30 sarà la volta di Sandra & Raimondo Show, andato in onda nel 1987; a seguire andrà in onda I misteri di Cascina Vianello, fiction del 1997 in cui la coppia, trasferitasi in campagna, indaga su alcuni gialli. La prima serata, dalle 21:00, sarà invece dedicata a Casa Vianello, storica sit-com in onda dal 1988 al 2007. A mezzanotte, infine, si chiuderà con Attenti a noi due.

Anche Cine 34, il canale Mediaset al 34 del digitale terrestre dedicato al cinema italiano, riserverà il palinsesto di oggi alla carriera, ma da attore, di Vianello: alle 10:00 va in onda “Psycosissimo”, alle 11:00 “A noi piace freddo…!”, alle 13:00 “Gli eroi del West”, alle 15:00 “7 volte 7”, alle 17:00 “Ringo e Gringo contro tutti”, alle 19:00 “Risate all’italiana”, alle 21:00 “I magnifici tre”, alle 23:00 “Amore all’italiana” ed all’01:00 “Due contro tutti”.