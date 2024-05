Matrix Resurrections, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, venerdì 17 maggio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Matrix Resurrections, nuovo capitolo della celebre saga con Keanu Reeves. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Matrix Resurrections – Trama

Thomas Anderson, ormai adulto e disilluso, vive una vita ordinaria come programmatore di videogiochi a San Francisco. Tormentato da sogni ricorrenti e da una strana sensazione di disagio, incontra nuovamente Morpheus, che gli offre una pillola blu per tornare alla realtà o una pillola rossa per scoprire la verità. Thomas sceglie la pillola rossa e si ritrova nuovamente nel mondo di Matrix, dove dovrà affrontare nuove sfide e fare i conti con il suo passato.

Matrix Resurrections – Cast

Il cast principale include:

Keanu Reeves: Neo/Thomas Anderson

Carrie-Anne Moss: Trinity

Yahya Abdul-Mateen II: Morpheus/Agente Smith

Jessica Henwick: Bugs

Jonathan Groff: Agente Smith

Neil Patrick Harris: The Analyst

Priyanka Chopra Jonas: Sati

Christina Ricci: Gwyn de Vere