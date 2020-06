Matrimonio rosso sangue, film-tv su Raidue: trama e streaming

Il 27 giugno 2019, alle 21:20 su Raidue, va in onda in film-tv Matrimonio rosso sangue, film francese il cui titolo originale è “Alliances rouge sang” ed andato in onda in patria nel 2016. Un thriller a tutti gli effetti, con un giallo che sarà svelato nel corso della pellicola.

Matrimonio rosso sangue, trama

Anna (Barbara Cabrita) è la giovane madre il cui figlio è affetto da fibrosi cistica. Pur nelle difficili condizioni economiche in cui si trova, la donna fa di tutto per garantirgli delle cure: conosce così il medico Guillame (Anthony Delon).

I due, a forza di frequentarsi, si innamorano e decidono di sposarsi. Il loro matrimonio, inizialmente, è ostacolato da Béatrice (Macha Méril), madre di Guillame, che crede che Anna, anche per via della sua condizione sociale, non sia all’altezza del figlio.

Questo non ferma i due, che organizzano il matrimonio e si sposano. Il giorno delle nozze, però, in uno stagno viene ritrovato il corpo senza vita di Roxane (Floriane Brisotto), ex moglie di Guillame. L’autopsia rivela che la donna è morta dopo aver assunto un’ingente quantità di anestetico.

Questa ed altre prove sembrano inchiodare Guillarme come colpevole. Anna, però, crede nella sua innocenza e fa di tutto per scoprire la verità. Durante questa ricerca, però, scoprirà alcuni segreti sull’uomo che faranno sorgere in lei alcuni dubbi su chi abbia avuto veramente di fronte.

Matrimonio rosso sangue, cast

Ecco il cast principale di Matrimonio rosso sangue

Barbara Cabrita: Anna

Anthony Delon: Guillame

Macha Méril: Béatrice

Floriane Brisotto: Roxane

Guillaume Cramoisan: Paul

Denis Mpunga: Damien Bauman

Sylvie Audcoeur: Clothilde

Joy Esther: Julie

Franck Adrien: Franck

Romain Brethau: Yohann Sanchez

Olivier Granier: Roger

Solen Messager-Dumoulin: Léo

Valérie Leboutte: Émilie Gilot

Carole Migneret: fisioterapista

Christelle Bui: receptionist

Matrimonio rosso sangue, streaming

E’ possibile vedere Matrimonio rosso sangue in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.