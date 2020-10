Matrimonio a Prima Vista: perché non è in onda?

Stasera, 20 ottobre, Matrimonio a Prima Vista Italia 2020 su Real Time non è in onda. La rete ha spostato eccezionalmente la puntata a domani, mercoledì 21 ottobre, sempre in prima serata su Real Time. I motivi della scelta non sono chiari, ma quel che è certo è che dalla prossima settimana il docu-reality tornerà in onda normalmente il martedì.

La nuova puntata, la quinta, mostrerà le coppie alle prese con i primi giorni di convivenza, dopo aver mostrato il viaggio di nozze. Alcune delle coppie – in particolare quella formata da Gianluca e Sitara – hanno avuto i primi problemi già immediatamente dopo le nozze. Giorgia e Luca sembrano invece i più affiatati, mentre nella coppia formata da Andrea e Nicole la più “presa” è senza dubbio la ragazza, mentre il ragazzo nutre ancora molti dubbi a causa dell’aspetto fisico di Nicole, che non rispecchia in pieno i suoi canoni estetici.

Ricordiamo che, in attesa della nuova puntata, è possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma su Dplay.