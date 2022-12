MasterChef 2022 su Tv8, quando?

Giovedì 15 dicembre 2022 tutti gli appassionati di cooking show possono festeggiare: su Sky Uno, infatti, torna MasterChef Italia, la gara di cucina più famosa del piccolo schermo nostrano, giunta alla dodicesima edizione.

Ma MasterChef 2022 va in onda anche su Tv8? La risposta è sì, ma non subito: la dodicesima edizione, infatti, va in onda prima in esclusiva per gli abbonati alla pay tv ed a chi ha sottoscritto un abbonamento con la piattaforma streaming Now. Solo dopo avverrà il passaggio in chiaro: è molto probabile, quindi, che MasterChef 2022 vada in onda su Tv8 solo nella seconda parte del 2023.

Il format di MasterChef Italia non cambia: dopo le prime due puntate di Live Cooking, durante cui i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli selezioneranno gli aspiranti MasterChef che formeranno la classe di quest’anno, si entrerà nella gara vera e propria.

Previste, come sempre, le enigmatiche Mystery Box, i sorprendenti Invention Test, i tesissimi Pressure Test e gli elettrizzanti Skill Test, ma anche gli “esami a sorpresa” che coinvolgeranno tutti i concorrenti, senza esclusioni, messi alla prova su una specifica abilità richiesta dai giudici.

Torneranno anche le prove in esterna per mettere alla prova i cuochi amatoriali su ingredienti e ricette del territorio, ma anche per vederli alle prese con la linea di veri ristoranti. Tra le località che, quest’anno, hanno fatto da scenario alle preparazioni dei concorrenti: Bassano del Grappa, la Cascata delle Marmore, Tropea e Cervinia.

E ancora, anche quest’anno, tanti guest tra chef stellati e ospiti internazionali che sottoporranno i cuochi amatoriali alle prove più insidiose: tra gli altri, non potrà mancare tra i fornelli di MasterChef Italia il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, Iginio Massari, sempre attesissimo dagli appassionati del cooking show ma vero spauracchio per i concorrenti di tutte le edizioni; e ancora, tornano Jeremy Chan, Davide Scabin, Mauro Colagreco, Enrico Crippa e Giancarlo Perbellini.