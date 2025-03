Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 20 marzo 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Masquerade – Ladri d’amore. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Masquerade – Ladri d’amore – Trama

Il film Masquerade – Ladri d’amore (Mascarade), trasmesso su Rai2, è una commedia drammatica francese del 2022 diretta da Nicolas Bedos. Ambientato nella lussuosa Costa Azzurra, mescola elementi di giallo, romanticismo e intrighi, con un cast stellare che porta sullo schermo una storia di amore, truffe e ambizione.

La vicenda ruota attorno ad Adrien (Pierre Niney), un affascinante ballerino che, dopo un incidente in moto che ha stroncato la sua carriera, vive un’esistenza oziosa in Costa Azzurra, mantenuto da Martha (Isabelle Adjani), un’ex stella del cinema sul viale del tramonto. La sua vita cambia quando incontra Margot (Marine Vacth), una giovane e bellissima truffatrice.

Tra i due scocca subito una scintilla, e insieme sognano una vita migliore, architettando una truffa ai danni di Simon (François Cluzet), un ricco agente immobiliare in vacanza. In un intreccio di seduzione, inganni e colpi di scena, il film esplora il cinismo e l’avidità dei protagonisti, in un mondo dove nulla è come sembra e le maschere nascondono desideri e ambizioni sfrenate.

Masquerade – Ladri d’amore – Cast

Pierre Niney interpreta Adrien, il ballerino diventato gigolò, affascinante ma disilluso.

Marine Vacth è Margot, una femme fatale astuta e seducente, che vive di espedienti.

Isabelle Adjani dà vita a Martha, un’ex diva capricciosa e decadente, che mantiene Adrien.

François Cluzet è Simon Laurenti, il ricco agente immobiliare vittima della truffa.

Emmanuelle Devos interpreta Carole Laurenti, un personaggio secondario ma significativo.

Laura Morante, attrice italiana, appare nel ruolo di Giulia, figura cinica e chiave nell’intreccio.

Charles Berling, James Wilby, Nicolas Briançon e altri completano il ricco ensemble.

