Masantonio, ultima puntata: trama

Il 23 luglio 2021, alle 21:20 su Canale 5, va in onda la quinta ed ultima puntata di Masantonio-Sezione scomparsi, la fiction ambientata a Genova e con protagonista Alessandro Preziosi nei panni di Elio Masantonio, nominato a capo di una piccola unità incaricata di indagare sulle persone scomparse.

Masantonio ha un “dono”: forte della sua esperienza stessa di scomparso, riesce ad entrare nelle menti delle persone che deve cercare, “parlando” con loro e riuscendo a scovare importanti indizi per la risoluzione dei casi. Il cast della serie tv include anche Davide Iacopoini (Sandro Riva), Bebo Storti (Attilio De Prà), Daniela Camera (Roberta) e Claudia Pandolfi (Valeria).

Masantonio, l’ultima puntata

Episodio 9

Il caso di Amedeo (Mattia Sbragia), un pendolare fisso che è sparito sulla linea Genova-Casella, porta Masantonio a rivivere la propria adolescenza. Nel frattempo Riva, preoccupato per lui, comincia a scavare nella vita del collega, insieme all’aiuto di Tina (Virgina Campolucci). Sia l’indagine su Amedeo che quella su Masantonio porteranno alla luce traumi incastrati in un passato destinato a ripetersi.

Episodio 10

Masantonio deve affrontare il caso più difficile di sempre: sua nipote, Tina, è scomparsa. Roberta colpevolizza il fratello: se lui non fosse mai tornato, tutto questo non sarebbe successo. Masantonio comincia a indagare nella vita della nipote: interroga la migliore amica, le compagne di squadra, il padre di Tina. Viene fuori, così, che la ragazza nasconde molti segreti… e non è l’unica. Per Masantonio questa volta il puzzle, pieno di colpi di scena, sarà davvero complicato da risolvere.

Masantonio, streaming

E’ possibile vedere Masantonio in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “Fiction e serie tv” in Catalogo. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.