Masantonio, terza puntata: trama

Il 9 luglio 2021, alle 21:20 su Canale 5, va in onda la terza puntata di Masantonio-Sezione scomparsi, la fiction ambientata a Genova e con protagonista Alessandro Preziosi nei panni di Elio Masantonio, nominato a capo di una piccola unità incaricata di indagare sulle persone scomparse.

Masantonio ha un “dono”: forte della sua esperienza stessa di scomparso, riesce ad entrare nelle menti delle persone che deve cercare, “parlando” con loro e riuscendo a scovare importanti indizi per la risoluzione dei casi. Il cast della serie tv include anche Davide Iacopoini (Sandro Riva), Bebo Storti (Attilio De Prà), Daniela Camera (Roberta) e Claudia Pandolfi (Valeria).

Masantonio, la terza puntata

Episodio 5

Le indagini portano Masantonio e Riva in una vecchia casa di campagna, sulle tracce di un brillante fisico, Biagio Marcenaro (Davide Mancini) con molti segreti da nascondere. L’uomo, negli ultimi anni, si è estraniato dal mondo per dedicarsi alla formulazione di un’equazione rivoluzionaria che potrebbe essere la causa della sua scomparsa. In lui c’è una maniacalità quasi ossessiva che a Riva ricorda fin troppo i modi di fare del collega, Masantonio.

Episodio 6

Alla ricerca di Don Giulio (Alberto Giusta), un prete scomparso nel nulla, Masantonio (Alessandro Preziosi) non può evitare di scontrarsi con un fantasma del suo passato, un’ombra che si è portato dietro per molto tempo e che questa indagine riporterà a galla. Ripercorrendo la vita del prete, Masantonio e Riva presto si accorgono che qualcosa non torna: molti indizi fanno pensare che Don Giulio avesse una vera e propria doppia vita. Ma cosa nascondeva, di preciso, ed adesso che fine ha fatto?

Masantonio, streaming

E’ possibile vedere Masantonio in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “Fiction e serie tv” in Catalogo. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.