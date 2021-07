Masantonio, seconda puntata: trama

Il 4 luglio 2021, alle 21:20 su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Masantonio-Sezione scomparsi, la fiction ambientata a Genova e con protagonista Alessandro Preziosi nei panni di Elio Masantonio, nominato a capo di una piccola unità incaricata di indagare sulle persone scomparse.

Masantonio ha un “dono”: forte della sua esperienza stessa di scomparso, riesce ad entrare nelle menti delle persone che deve cercare, “parlando” con loro e riuscendo a scovare importanti indizi per la risoluzione dei casi. Il cast della serie tv include anche Davide Iacopoini (Sandro Riva), Bebo Storti (Attilio De Prà), Daniela Camera (Roberta) e Claudia Pandolfi (Valeria).

Masantonio, la seconda puntata

Episodio 3

Mentre indaga sulla scomparsa di Thiago (Prince Steven Urina), un bambino di origini peruviane, Masantonio è costretto a riflettere su alcuni aspetti della sua infanzia e sui perché delle scelte che ha fatto. Questa volta, per immedesimarsi con lo scomparso, dovrà guardarsi dentro e trovare il coraggio di affrontare i fantasmi del suo passato. A cominciare da Tina, la quindicenne che ha iniziato a pedinarlo.

Episodio 4

In cosa consiste il metodo d’indagine di Masantonio? Per Sandro Riva, questo è il rompicapo più complesso. Un nuovo caso sembra offrire la possibilità di scavare nel passato di Masantonio e squarciare il velo di mistero che lo avvolge. Alberta Comini (Anna Della Rosa) è scomparsa abbandonando la figlia di pochi mesi ma ogni pista plausibile sembra finire nel nulla. Mentre la verità emerge faticosamente, Riva inizia a conquistare a piccoli passi la fiducia di Masantonio.

Masantonio, streaming

E’ possibile vedere Masantonio in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “Fiction e serie tv” in Catalogo. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.