Masantonio, quante puntate sono?

Dal 25 giugno 2021, su Canale 5 va in onda Masantonio-Sezione scomparsi, nuova fiction prodotta da Rti e Cattleya e con protagonista Alessandro Preziosi nei panni di uno scorbutico e misantropo capo di un’Unità speciale di Genova dedicata alla ricerca delle persone scomparse.

Ma da quante puntate è composto Masantonio-Sezione scomparsi? In tutto, gli episodi della prima stagione della serie tv sono dieci, suddivisi in cinque prime serate con due episodi per volta. Il finale di stagione, salvo spostamento di palinsesto, dovrebbe quindi andare in onda il 23 luglio.

Masantonio, la trama

Elio Masantonio (Preziosi) torna a Genova dopo vent’anni: il Prefetto Attilio Del Prà (Bebo Storti), che lo conosce fin da quando era giovane, ha voluto infatti metterlo alla guida di un’Unità speciale dedicata al ritrovamento delle persone scomparse.

Masantonio, in effetti, è molto bravo in questo lavoro: riesce a far aderire i pensieri delle persone che deve cercare al punto da ragionare come loro e capire dove si trovino. Ma ci riesce bene anche perché, in passato, lui stesso è stata una persona scomparsa.

Nel suo lavoro, si fa aiutare dal giovane poliziotto Sandro Riva (Davide Iacopini), con cui nel corso delle puntate formerà una coppia lavorativa ben assortita. Nella vita privata, invece, Masantonio si confronta con Valeria (Claudia Pandolfi), sua vicina di casa ed amica d’infanzia, e con Roberta (Daniela Camera), che non gli perdona il fatto di essere sparito per così tanto tempo.