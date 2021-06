Masantonio, il cast

E’ Alessandro Preziosi, attore molto noto ed apprezzato dagli amanti delle fiction italiane, il protagonista di Masantonio, la nuova serie tv in onda su Canale 5 a partire dal 25 giugno 2021. Una strana collocazione estiva per una fiction che, per la sua natura poliziesca, potrebbe piacere agli appassionati del genere, e che dalla sua ha un buon cast di bravi attori. Scopriamo insieme, allora, chi sono.

Alessandro Preziosi è Elio Masantonio

Misantropo, scontroso, taciturno e cinico, è stato richiamato a Genova dal prefetto De Prà per costituire un’unità speciale alla ricerca di persone scomparse. O almeno è quello che De Prà (Bebo Storti) racconta a Riva (Davide Iacopini), l’unico collega affiancato a Masantonio.

Sarà questa la verità sul misterioso personaggio? Elio è il migliore a trovare gli scomparsi, forte di un metodo sconosciuto e infallibile, ma la sua vita è indecifrabile. Masantonio si muove per i vicoli e i carruggi come un fantasma, come se sfuggisse a qualcosa o a qualcuno. E faticosamente, con scontri dolorosi con le persone che ama e che ha amato, e nuove, inaspettati affetti, Elio dovrà cominciare ad aprirsi e fare i conti con tutto quello che ha lasciato irrisolto.

