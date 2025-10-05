Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025 di stasera, 4 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla showgirl Martina Colombari e dal ballerino Luca Favilla. La coppia ha ballato una coreografia di Jive.

La loro esibizione è stata giudicata dall’ormai storica giuria formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Immancabile la presenza fissa di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta, come voce “esterna”. Un giudizio è stato dato anche dai “tribuni del popolo”: Rossella Erra, Sara Di Vaira e la new entry Matteo Addino.

A voi il video dell’esibizione di Martina Colombari e Luca Favilla di stasera. A seguire alcune immagini di quanto visto.

