Io & Gianlu è uno spettacolo comico teatrale di Marta e Gianluca, il duo formato da Marta Zoboli e Gianluca De Angelis, che andrà in onda stasera, giovedì 2 ottobre 2025, alle 21.30 su NOVE.

La trama racconta la “finta storia di una vera amicizia” tra i due protagonisti, esplorando come si sono conosciuti, se sono mai stati insieme sentimentalmente e altre curiosità sulla loro vita. Attraverso sketch esilaranti, il duo affronta temi come amore, sesso (raccontato, sfiorato, sognato ma spesso negato), relazioni e stranezze della vita quotidiana.

Lo spettacolo mescola cabaret, stand-up e riferimenti alla cultura pop, con personaggi improbabili e scenari paradossali, ispirandosi vagamente a commedie come Io e Annie di Woody Allen, ma con un tocco surreale e personale. Non è un vero “reality” ma un format comico che simula interviste e confessioni per far ridere il pubblico, durando circa un’ora e mezza senza pause.

