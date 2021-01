Maria De Filippi e la posta di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa (video)

Stasera, 10 gennaio 2021, Maria De Filippi è stata ospite di Che tempo che fa, in onda in prima serata su Rai3. Dopo l’intervista di rito, la Sanguinaria – reduce da un ascolto record nella puntata di C’è posta per te di ieri – si è prestata ad una gag: la spedizione della posta da parte di Luciana Littizzetto a Fabio Fazio.

Postino d’eccezione di questa consegna particolare è stato Nino Frassica, che ha raggiunto Fazio e, tra una battuta e l’altra, l’ha invitato in studio (il suo, a onor del vero). Dopo l’apertura – manuale, perché in Rai i mezzi sono scarsi – della busta, Lucianina, che si era autodefinita una “signora di mezza età”, ha fatto la sua dichiarazione a Fazio. Una sorta di “dichiarazione d’amore”, dove però Lucianina definiva Fabio la sua metà del bicchiere mezzo vuoto.

A voi il video della gag con Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Fabio Fazio a Che tempo che fa di stasera, 10 gennaio 2021.