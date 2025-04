Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La seconda stagione di Maria Corleone, fiction prodotta da Taodue e Clemart, va in onda su Canale 5 a partire da martedì 29 aprile 2025 alle 21:20, in prima visione assoluta, ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Diretta da Mauro Mancini, la serie continua a seguire le vicende di Maria Corleone, interpretata da Rosa Diletta Rossi, in un intreccio di mafia, moda e legami familiari. Ecco i dettagli su trama, cast e numero di puntate, basati sulle informazioni disponibili.

Ma da quante puntate è composto Maria Corleone? In tutto, gli episodi della seconda stagione sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Canale 5 li manda in onda due per volta, per quattro settimane ed altrettante prime serate, ogni martedì, dal 29 aprile. Il finale di stagione, quindi, va in onda il 20 maggio.

La trama di Maria Corleone

Nella seconda stagione, Maria Corleone cerca di ritrovare serenità accanto al compagno Luca Spada (Alessandro Fella) e al figlio Giovannino, dedicandosi alla sua linea di moda, Lady by Corleone. Tuttavia, il passato mafioso della sua famiglia, legato al padre Don Luciano Corleone (Fortunato Cerlino), torna a minacciarla.

Dopo gli eventi della prima stagione, in cui Maria e Luca hanno salvato Giovannino e lei ha tradito la fiducia di alcuni boss rivelando informazioni a Luca, Maria si trova al centro di un pericoloso gioco di potere e vendetta. Sparatorie, tradimenti e alleanze fragili mettono a rischio i suoi affetti e il suo futuro.

Maria, spezzata dagli eventi, inizia a riflettere sulla vendetta come unica strada, cercando di scommettere sulla legalità per proteggere la sua famiglia senza perdere se stessa. Riuscirà a conciliare il suo sogno di stilista con l’eredità criminale dei Corleone? La narrazione, ambientata tra Palermo, Milano e New York, esplora il conflitto interiore di Maria, divisa tra amore, famiglia e un mondo criminale che non le lascia scampo.

Il cast di Maria Corleone

Rosa Diletta Rossi nel ruolo di Maria Corleone: Stilista talentuosa, figlia di Don Luciano, costretta a navigare tra il mondo della moda e quello mafioso.

Fortunato Cerlino nel ruolo di Don Luciano Corleone: Boss mafioso e padre di Maria, figura centrale del clan.

Alessandro Fella nel ruolo di Luca Spada: Procuratore idealista, compagno di Maria e padre di Giovannino, diviso tra amore e dovere.

Federica De Cola nel ruolo di Sandra Corleone: Sorella di Maria, medico, che cresce Giovannino come fosse suo figlio.

Vittorio Magazzù nel ruolo di Stefano Corleone: Fratello minore di Maria, attivista antimafia in conflitto con la famiglia.

Moisé Curia nel ruolo di un personaggio non specificato (nuovo ingresso).

Gaetano Aronica nel ruolo di un personaggio non specificato.

Denise Tantucci nel ruolo di un personaggio non specificato (nuova entrata).

Christian Burruano nel ruolo di Tony Zerilli: Figlio di Saro Zerilli, figura legata agli affari mafiosi.

Desirée Popper nel ruolo di un personaggio non specificato (nuova entrata).

Orio Scaduto nel ruolo di un personaggio non specificato.

Alessandro Mario nel ruolo di Massimo.

