Margherita delle stelle, il cast del film-tv di Rai 1

C’è il ritorno in tv di Cristiana Capotondi in Margherita delle stelle, il film-tv in onda martedì 5 marzo 2024, alle 21:30, su Raiuno. La fiction, diretta da Giulio Base, racconta la vita di Margherita Hack, ispirandosi liberamente al libro “Nove vite come i gatti”, scritto dalla stessa Hack con Federico Taddia (edito da Rizzoli).

Capotondi non compariva in una fiction dal 2021, ovvero da quando era stata protagonista di Chiara Lubich-L’amore vince tutto: per lei un impegnativo ruolo, affiancata da attori già noti al pubblico appassionato di fiction. Scopriamo insieme, quindi, il cast di Margherita delle stelle.

Cristiana Capotondi è Margherita Hack

Margherita è una bambina attenta e intelligente, atletica e curiosa. Nasce a Firenze in via delle Centostelle ed è legatissima ai suoi genitori, Roberto (Cesare Bocci) e Maria Luisa (Sandra Ceccarelli), che le insegnano sin da subito quei valori moderni che la contraddistingueranno per tutta la vita.

Durante le sue visite ai giardini del Bobolino, Margherita incontra Aldo, un bimbo molto simpatico e vitale, sempre positivo e allegro. Si ammalerà però nell’adolescenza, tanto che, al suo ritorno a Firenze, Margherita quasi non lo riconosce e resta molto delusa nel vederlo così cambiato, provato dalla malattia.

Al liceo Margherita inizia a soffrire per tutte quelle particolarità che la rendono così “diversa”: è vegetariana, non si veste con gonnelline e fiocchetti, ama fare sport e soprattutto dice sempre la sua.

Questo accade anche quando una sua professoressa ebrea si toglie la vita perché le viene impedito di insegnare e Margherita si oppone a gran voce all’evidente ingiustizia rischiando di venire espulsa. Quando l’anno dopo Margherita si iscrive alla facoltà di fisica, incontra nuovamente Aldo con il quale si unirà in un matrimonio felice ed anticonvenzionale che durerà per il resto della vita.

Prima di culminare in una serie di successi internazionali, la carriera di Margherita è fatta di alti e bassi: è un’astrofisica e in quanto tale non è ben tollerata in tutti gli ambienti che attraversa. È all’osservatorio di Merate che dovrà combattere il profondo maschilismo dei colleghi che cercano di ostacolarla. Dovrà aspettare il 1964 per diventare la prima donna a ottenere la direzione dell’osservatorio a Trieste e lì passerà il resto della sua vita dedicandosi agli studenti e alla divulgazione scientifica.

Flavio Parenti è Aldo De Rosa

Quando incontra Margherita Hack, Aldo è ancora solo un bambino ma tra i due nasce una connessione profonda. Quando però suo padre trova lavoro fuori Firenze, Aldo è costretto a trasferirsi. Rientrato in città ormai adulto per studiare lettere all’università, rivede Margherita e subito le chiede di uscire.

I due non si separeranno mai più e condivideranno gli alti e bassi della vita: gli anni della guerra, i molteplici trasferimenti per il lavoro di Margherita, l’amore per gli animali, le discriminazioni subite per il loro modello di famiglia non convenzionale.

Aldo supporta Margherita in ogni sua decisione, le sta sempre accanto, felice che i riflettori siano puntati su di lei. È proprio grazie alla sua capacità di ascoltatore che Aldo capisce il potenziale divulgativo del lavoro di Margherita e inizia a scrivere libri che, con un linguaggio semplice e quotidiano, sono accessibili a chiunque.

Cesare Bocci è Roberto Hack

È un uomo brillante e moderno, ma soprattutto un padre gentile e comprensivo. Teosofo e vegetariano Roberto è già molto avanti per i tempi e riesce a capire le esigenze di sua figlia e non la spinge mai a prendere decisioni che non la rappresentino fino in fondo. Quando Margherita va ancora alle elementari, Roberto perde il lavoro perché non vuole aderire al fascismo, un atto di coraggio che sarà di grande esempio per sua figlia.

Sandra Ceccarelli è Maria Luisa Poggesi Hack

Pittrice e miniaturista alla Galleria degli Uffizi, Maria Luisa è una donna semplice e forte che condivide con il marito un profondo legame basato sulla libertà di espressione e il rispetto del prossimo. Si convertirà insieme a Roberto (protestante) alla religione teosofica ma è un credo che non imporrà mai a sua figlia che, anzi, lascia libera di esplorare il cattolicesimo.

Giulia Battistini è Betty

È una bambina borghese di origini americane che conosce Margherita ai giardini del Bobolino all’età di 9 anni. Le due sono molto diverse: Betty è sempre ben vestita e mai sgraziata nei modi; Margherita ama sporcarsi, indossare i pantaloni e correre liberamente.

Ciò nonostante, tra le due nasce un’amicizia sincera basata sulla reciproca accettazione. Betty supporta l’amica quando al liceo le altre studentesse la prendono in giro per il suo modo di vestirsi, il suo essere vegetariana e in generale per i suoi modi così diversi.

È sempre Betty che dà la spinta necessaria a Margherita per iscriversi alla facoltà di fisica e gioisce per tutti i suoi successi accademici. Le due si separano durante la guerra quando Betty è costretta a partire per l’America ma resteranno legate per tutta la vita.

Altri personaggi

Caterina Rossi è Rachele;

Francesca Orsini è Imma;

Mario Grossi è Giorgio Abetti;

Nicola Stravalaci è Manlio Basso;

Lorenzo Balducci è Girolamno Fracastoro;

Alessio Di Clemente è Danilo Innocenti;

Sveva Zalli è Margherita da piccola;

Giovanni Salomone è Aldo da piccolo;

Roberto Caccavo è il Prof. Mancinelli;

Tommaso Amadio è il professore di Filosofia;

Fabrizio Apolloni è il professore di Religione;

Mauro Tarantini è il direttore di Merate;

Valerio Base è uno studente di Margherita;

Paolo Fosso è il preside del liceo;

Giovanni Neri è Fabio.