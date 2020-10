Mare Fuori, ultima puntata: come finisce?

Il 28 ottobre 2020, alle 21:20 su Raidue, va in onda l’ultima puntata di Mare Fuori, la fiction ambientata in un Istituto di pena minorile di Napoli, dove si intrecciano le vicende di un gruppo di ragazzi e ragazze che stanno scontando la loro pena.

Nel cast della serie (qui l’elenco completo) troviamo, tra gli altri, Nicola Faupas (Filippo), Massimiliano Caiazzo (Carmine), Giacomo Giorgio (Ciro), Valentina Romani (Naditza), Carolina Crescentini (Paolo) e Carmine Recano (Massimo Esposito).

Mare Fuori, l’ultima puntata

Episodio 11 “Fai la cosa giusta”

Massimo e Paola sono alla disperata ricerca di Carmine e un’intuizione li conduce al porto. Qui incrociano Carmine che riesce a nascondersi in maniera rocambolesca; Carmine dal suo nascondiglio potrebbe uccidere Massimo, ma si rifiuta di obbedire alle leggi della Camorra e fugge raggiungendo Nina a bordo della nave che sta per salpare per portarli clandestinamente all’estero.

Nel frattempo, nell’Istituto di Pena Minorile Ciro comincia a dubitare che sia stato Pino (Ar Tem) a rubare il carico di droga dall’auto di Filippo e compie una piccola indagine scoprendo che il piano è stato architettato da Carmine e Filippo.

Il giovane boss furibondo promette vendetta. Filippo è in grave pericolo e Naditza intuisce che Ciro vuole ucciderlo. L’unico modo per salvarlo è che Filippo finisca in isolamento e Nad ha l’idea giusta: una trasgressione che segnerà l’apice del loro amore ma che li allontanerà forse per sempre.

Episodio 12: “Vivere per morire”

Carmine è rientrato nell’IPM e raggiunge Filippo in isolamento. Sanno cosa rischiano e Carmine vuole che Filippo dica la verità e si salvi. Filippo non è d’accordo, resteranno insieme fino alla fine perché insieme ora si sentono invincibili.

Ciro organizza una rivolta per poter colpire Carmine e Filippo in isolamento e riesce ad occupare la mensa dell’Istituto. Massimo però capisce le intenzioni di Ciro e corre a spostare i due ragazzi dall’isolamento al laboratorio di ceramica. Ciro prende in ostaggio Paola e minaccia di ucciderla se non gli rivela dove sono nascosti Carmine e Filippo. Massimo cerca di salvarla ma è Beppe (Vincenzo Ferrera) a cedere e a rivelare la loro posizione. È la resa dei conti.

Mare Fuori, streaming

E’ possibile vedere Mare Fuori in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.