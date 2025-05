Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Mercoledì 7 maggio 2025 va in onda la sesta e ultima puntata della quinta stagione della fiction Mare Fuori, suddivisa come sempre in due episodi che trovate subito sotto. La serie tv viene trasmessa in prima serata su Rai2 e in streaming. Qui cast e quante puntate sono. Al link sotto associato al titolo potete vedere la puntata in streaming su Raiplay. Curiosità: l’ultimo episodio ha come special guest Gigi D’Alessio che compare in un cameo nella parte di se stesso al Conservatorio, mentre suona il piano.

Mare Fuori 5 – Trama Puntata 6

Episodio 11 – La verità – Streaming

Luigi confessa a Raffaele che Carmela ha ucciso Milos, ma si sente l’unico responsabile per aver tradito Milos, consegnandolo a Carmela per sete di potere. I fratelli Di Meo tornano all’IPM e, di notte, i ragazzi apprendono della morte di Milos in cortile. La mattina dopo, Carmela visita la tomba di Edoardo, convinta che ora riposi in pace. Luigi, credendo erroneamente che Rosa abbia ordinato l’omicidio, la minaccia di morte. Massimo, avvicinandosi a Maria, prova sentimenti per lei e tenta di baciarla, ma lei gli consegna lettere scritte per la figlia, mai spedite, e rivela che un infermiere, pagato dal marito, la drogava in clinica.

Sofia scopre che la figlia Lorenza ha alterato una relazione su Federico e Samuele, ottenendo loro un permesso d’uscita, e si arrabbia. Lorenza la provoca, accusandola di vivere per la morte della sorella, ma Beppe consiglia a Sofia di non reagire per preservare il rapporto con la figlia. Lino fa un regalo a Silvia, che però lo rifiuta, confessando di non amarlo e mostrando interesse per Angelo, con cui si bacia. Marta nota l’attrazione tra Diego e Sonia; in palestra, cerca di sedurre Diego, ma lui la respinge.

Flashback rivelano che Marta e Sonia adescavano uomini online per estorcere denaro, pagandosi una crociera di lusso. Sonia era titubante, ma una sera Marta adescò un poliziotto sotto copertura, e Sonia lo aggredì, portando al loro arresto. Carmela visita Rosa all’IPM, ma Rosa la schiaffeggia quando nomina Don Salvatore, furiosa per la morte del padre causata da Edoardo. Rosa ordina a Carmela di lasciare in pace Wanda e di scoprire chi ha ucciso il fratello di Tommaso, ribadendo il suo comando.

Marta registra un video in palestra, manipolandolo per far credere a Sonia che Diego l’abbia tradita, allontanandola da lui. Massimo affronta l’infermiere della clinica, che tenta di accoltellarlo ma poi consegna registrazioni di telefonate con Don Salvatore, rivelando che pagava per drogare Maria. Massimo dà le registrazioni a Rosa, che scopre la verità sulla madre. Simone, in permesso, incontra Wanda in un centro benessere. Carmela rivela a Rosa che Ciro guidava la stesa in cui morì Eugenio, causando il dolore di Rosa, che, distrutta, getta in mare la collana con la foto del fratello.

Episodio 12 – Innocente – Streaming

In un flashback, Wanda rivela a Simone che Edoardo ha ucciso suo padre, mostrando un video che lo incrimina. Simone suggerisce di usarlo per allontanare Rosa da Carmine, sapendo che Rosa, scoperta la verità, abbandonerebbe Carmine per vendicare Don Salvatore. Massimo consegna a Rosa le lettere di Maria; madre e figlia si riconciliano. Nel cortile dell’IPM, vedono Ciro, ma lo ignorano, rinnegandolo simbolicamente. Gianni, a Roma per un contest, canta senza pianoforte e perde, ma torna all’IPM soddisfatto, abbracciando Pino e Alina.

Diego confessa ad Angelo il dispiacere per l’accusa ingiusta di spaccio. Rosa rivela a Tommaso che Ciro guidò la stesa che uccise Eugenio; Tommaso, furioso, incolpa i Ricci per la morte di innocenti. Luigi e Raffaele visitano la madre in coma in ospedale; tornato all’IPM, Luigi scappa. Al centro benessere, Simone trova le guardie di Wanda morte e lei ferita. Wanda gli affida il clan Di Salvo, ordinandogli di uccidere Rosa, poi si annega in piscina. Gli uomini di Carmela, responsabili, confermano il successo del piano; Carmela si vanta di aver superato Edoardo.

Silvia, diretta in tribunale, sta per essere aiutata da Angelo, ma Raffaele confessa di aver ucciso Alfredo. Diego denuncia Samuele e Federico per spaccio, ma i due sono già fuori. Sofia visita Silvia, che pianifica di trovarsi un lavoro e aprire un ristorante. Scagionata, Silvia lascia l’IPM con Gianni, che ha scontato la pena, salutati affettuosamente da Rosa, Pino, Angelo, Diego e Alina. Silvia restituisce a Lino un regalo; Massimo sospetta che Lino abbia incastrato Angelo con la droga. Gianni incontra Gigi D’Alessio al conservatorio, che lo incoraggia a iscriversi.

Massimo bacia Maria, che ricambia. Maria e Tiziana accompagnano Rosa e Tommaso, in permesso, al luna park dove morì Eugenio. Rosa porta fiori sulla targa del bambino, cercando di consolare Tommaso, ma un uomo spara a Rosa. Tommaso si frappone, prendendo il proiettile. Ferito, crolla; Rosa lo supplica di non morire. Lui, vedendola, immagina Eugenio che dice: «Mi hai salvato».

