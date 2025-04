Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Mercoledì 23 aprile 2024 va in onda la quinta puntata della quinta stagione della fiction Mare Fuori, suddivisa come sempre in due episodi che trovate subito sotto. La serie tv viene trasmessa in prima serata su Rai2 e in streaming.

Mare Fuori 5 – Trama Puntata 5

Episodio 9 – L’eco del male – Streaming

Rosa è sconvolta nello scoprire che sua madre Maria è viva. Maria tenta di farle capire che Don Salvatore, il padre che Rosa idolatrava, era un uomo ossessionato dal potere, che anteponeva agli affetti familiari. Rosa, però, rifiuta di accettare critiche sul padre e si scontra con Carmela, che difende Maria. Intanto, Massimo visita Maria, che si scusa per avergli mentito sulla sua identità e teme di aver perso Rosa, influenzata dalla crudeltà del padre. Mentre Carmela riaccompagna Rosa all’IPM, si trovano davanti Milos, appena uscito con un permesso: Carmela, impulsiva, pensa di investirlo, ma Rosa la ferma, esasperata dal suo comportamento ingestibile.

All’IPM, l’avvocato di Samuele e Federico richiede un permesso d’uscita, ma Sofia, la direttrice, lo nega, sospettando che i due siano coinvolti nella circolazione di metanfetamine in carcere, mentre Angelo è innocente. Rosa, in preda alla rabbia, distrugge un quadro di Maria regalatole da Massimo, dichiarando che per lei la madre è morta. Massimo cerca di calmarla, suggerendo che la presenza di Maria potrebbe essere un’opportunità, ma Rosa resta irremovibile.

Beppe aiuta Diego a evitare la dipendenza da droghe, coinvolgendolo in un corso di boxe con Marta e Sonia. Sonia si avvicina a Diego, mentre Marta lo tollera a fatica. Raffaele e Luigi, in permesso, mostrano alla madre la loro nuova casa lussuosa, ma Carmela manipola Luigi, mentendogli che Rosa vuole Milos morto e che spetta a lui ucciderlo. Rino, la guardia del corpo di Carmela, gli consegna una pistola. Un flashback rivela l’arresto di Samuele e Federico: su un autobus, molestano una ragazza. L’autista Stefano, intervenuto in sua difesa, viene brutalmente picchiato a morte dai due dopo che la ragazza fugge. Era il compleanno di Stefano, che aveva preso il turno per un favore.

Pino, al centro cinofilo, sospetta di un uomo che adotta cani. Seguendolo, scopre che nasconde denaro e usa i cani per spacciare droga, trovando il cadavere del cane Pietra. Decide di rubare i soldi per finanziare l’operazione alla mano di Gianni e denuncia il traffico alla polizia. La madre di Luigi finisce in overdose; lui aggredisce lo spacciatore responsabile. Durante un blackout all’IPM, causato da Federico, i ragazzi si riuniscono in sala comune. Simone esorta Rosa a riconsiderare il rapporto con Maria, raccontando della perdita della propria madre. Silvia si avvicina ad Angelo, che soffre per i problemi causati dalla sorella Irene, di cui si prende cura.

Lino scopre che Federico ha sabotato la corrente, ma non lo denuncia. Il blackout era un diversivo per permettere a Samuele di raggiungere l’ufficio di Sofia e accedere al suo portatile, dove cerca il file sulla loro relazione per il giudice, necessario per il permesso d’uscita. Samuele seduce Lorenza, convincendola ad aprire il file, mentre Lino ripristina la corrente senza rivelare nulla a Massimo.

Carmela, a casa, stringe la camicia di Edoardo, l’uomo che amava, ricordando il giorno della proposta di matrimonio. Luna ospita Milos, ma, rimasta sola con lui, riceve la visita di Luigi, che, armato, lo minaccia con la pistola.

Episodio 10 – Un’altra vita – Streaming

Luigi, incapace di sparare a Milos nonostante le provocazioni, lo convince a lasciare Napoli, accompagnandolo alla stazione. Tuttavia, Milos rifiuta di fuggire e torna da Luna, che lo nasconde presso un amico. Luigi litiga con Raffaele, che, dopo l’overdose della madre, rifiuta di vivere in una casa comprata con i soldi della droga, considerandola responsabile della sua rovina.

Marta è infastidita dall’amicizia tra Sonia e Diego, ma Sonia, ex tossicodipendente, vuole aiutarlo. Pino e Alina rubano i soldi dal magazzino dello spacciatore, si nascondono su una nave e fanno l’amore, ma vengono scoperti e riportati all’IPM. Pino, che rischiava la messa in prova, perde l’opportunità. Spiega a Gianni che voleva i soldi per finanziare la sua operazione e vederlo esibirsi in un concerto. Gianni, pur sapendo della relazione tra Pino e Alina, lo abbraccia, considerandolo un fratello.

Lorenza altera la relazione di Sofia su Samuele e Federico. Marta, consapevole che Federico spaccia metanfetamine, gli estorce un cellulare in cambio del silenzio; Federico corrompe Lino per procurarglielo. In una realtà alternativa, Rosa e Tommaso vivono una vita felice, laureandosi in legge con Maria e la famiglia riunita. Nella cappella dell’IPM, Tommaso confessa a Rosa il dolore per la morte del fratello Eugenio e il senso di colpa per non averlo protetto. Rosa giura di trovare i suoi assassini.

Rino, su ordine di Carmela, uccide Luna, che si rifiuta di rivelare dove si trova Milos. Rino deduce che Milos è nascosto in una chiesa e informa Carmela, che arriva e lo uccide. Luigi, pentito, cerca di salvare Milos, ma arriva troppo tardi, trovandolo morto e stringendolo tra le braccia in un gesto di disperazione.

