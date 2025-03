Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Mercoledì 26 marzo 2024 va in onda la prima puntata della quinta stagione della fiction Mare Fuori, suddivisa negli episodi Il Patto e La Ruota Gira.

Mare Fuori 5 – Trama Puntata 1

Episodio 1 – Il Patto – Streaming

Due giorni dopo la fine della quarta stagione, Rosa, dopo essersi immersa nuda in mare, scrive una lettera a Carmine e torna all’IPM, chiedendo di essere rinchiusa in cella. Massimo, insospettito dall’assenza di Edoardo, interroga Carmela senza ottenere risposte. Nel frattempo, l’IPM accoglie nuovi detenuti: Simone Caramitti, uno scugnizzo che scopre da un flashback della madre malata di essere figlio illegittimo di Don Salvatore Ricci e finisce in cella con Mimmo, e i milanesi Samuele e Federico, intenzionati a dominare l’istituto. Silvia sospetta che Angelo sia legato all’omicidio dell’avvocato, ma il confronto con lui non porta a nulla.

Due giorni prima, Rosa apre una tomba e trova Edoardo con la testa fracassata. Risponde a una chiamata di Carmela sul telefono di lui: l’amica, accorsa al cimitero, è sconvolta e rivela che Edoardo ha ucciso il padre di Rosa. Furiosa, Rosa sta per uccidere Carmela, ma si ferma; insieme decidono di occultare il corpo di Edoardo accanto alla bara di Ciro, spargendo la voce che sia diventato latitante.

Episodio 2 – La Ruota Gira – Streaming

Milos confessa a Cucciolo di aver ucciso Edoardo perché interferiva nel loro rapporto, rivelando anche di aver nascosto i soldi dei Ricci per il loro futuro, scatenando la rabbia di Cucciolo. Mimmo confida a Massimo che Donna Wanda ha minacciato sua madre, che ora lo rifiuta. Massimo, dopo aver notato una donna in chiesa e fuori dall’IPM, contatta Assunta Esposito, ex governante dei Ricci, senza sapere che era la moglie di Don Salvatore; lei lo allontana quando lui le propone di incontrare Rosa. Cardiotrap ottiene un successo presentando una nuova canzone a un produttore. In cucina, Cucciolo rivela a Rosa che Milos è l’assassino di Edoardo, e lei lo riferisce a Carmela durante un colloquio.

