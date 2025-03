Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Mare Fuori 5, la quinta stagione della popolare serie televisiva italiana ambientata nell’Istituto Penale per Minorenni (IPM) di Napoli, continua a raccontare le vite dei giovani detenuti e del personale che li circonda. Gli ultimi 6 episodi sono stati caricati su RaiPlay il 26 marzo 2025, in concomitanza con l’inizio della trasmissione in chiaro su Rai 2, dove la stagione va in onda a partire dal 26 marzo 2025, con due episodi a settimana, ogni mercoledì alle 21:20, fino al 30 aprile 2025.

Quante puntate sono

La quinta stagione di “Mare Fuori” è composta da 12 episodi, ciascuno della durata di circa 50-60 minuti. Seguendo la tradizione delle stagioni precedenti, la distribuzione avviene in due fasi: i primi 6 episodi sono stati resi disponibili in anteprima su RaiPlay il 12 marzo 2025.

Mare Fuori 5 – Trama

La quinta stagione riprende da dove si era interrotta la quarta, con un focus particolare sull’evoluzione dei personaggi e sull’introduzione di nuove dinamiche. Al centro della narrazione c’è Rosa Ricci (Maria Esposito), che, dopo aver abbandonato Carmine Di Salvo sull’altare e aver perso il padre Don Salvatore, si ritrova sola a gestire il peso dell’eredità criminale della sua famiglia. Rosa cerca di consolidare il suo ruolo di leader del clan Ricci, stringendo alleanze, spesso al femminile, che la spingono verso una leadership più spietata e determinata. Tuttavia, il suo cuore è tormentato da conflitti interiori, e un colpo di scena legato al suo passato la costringe a scegliere ancora una volta tra il bene e il male.

Parallelamente, l’IPM accoglie nuovi detenuti, sia dalla Campania che da altre regioni, come il Nord Italia, portando scompiglio negli equilibri già fragili del carcere. Tra questi, Simone e Tommaso, due napoletani con background diversi, e Samuele e Federico, due milanesi dal carattere cinico e aggressivo, che mirano a imporre la loro autorità. Anche il reparto femminile si arricchisce con Marta e Sonia, due amiche legate da un rapporto intenso e complicato.

Tra i temi principali della stagione ci sono l’adolescenza, il riscatto e il desiderio di sfuggire a un destino segnato dalla violenza. Personaggi come Cardiotrap, che sogna un futuro migliore grazie alla musica, e Pino, che trova forza nell’amore per gli animali, rappresentano spiragli di speranza. Intanto, gli adulti, come il comandante Massimo e Beppe, scoprono segreti legati alla famiglia Ricci e alla direttrice Sofia, mentre il destino di Edoardo Conte, colpito alla testa alla fine della quarta stagione, rimane un mistero che influenzerà le dinamiche del gruppo.

Mare Fuori 5 – Cast

Nella nuova stagione mancheranno Massimiliano Caiazzo (Carmine Di Salvo) ormai uscito dall’IPM, Matteo Paolillo (Edoardo Conte): il destino del personaggio è incerto dopo l’aggressione, e l’attore ha confermato l’addio alla serie. Kyshan Wilson (Kubra): uscita di scena nella stagione precedente, la sua assenza pesa su Dobermann. E manche anche la cantante Clara Soccini, impegnata nella sua carriera nella musica. Di seguito il cast completo

Maria Esposito – Rosa Ricci: Protagonista centrale, divisa tra vendetta e ricerca di identità.

Carmine Recano – Massimo Esposito: Il comandante dell’IPM, alle prese con nuove sfide e segreti.

Lucrezia Guidone – Sofia Durante: La direttrice, il cui ruolo si intreccia con misteri del passato.

Giovanna Sannino – Carmela Valestra: Moglie di Edoardo, sempre più coinvolta nelle dinamiche criminali.

Vincenzo Ferrera – Beppe Romano: Educatore che scopre verità nascoste sui Ricci.

Domenico Cuomo – Gianni “Cardiotrap”: Giovane musicista in cerca di riscatto.

Artem Tkachuk – Pino “’O Pazzo”: Matura grazie al suo legame con gli animali.

Francesco Panarella – Luigi “Cucciolo” Di Meo: Sempre più fedele ai Ricci, ma a caro prezzo.

Antonio D’Aquino – Milos: Tormentato dalle sue scelte e dal rapporto con Cucciolo.

Clotilde Esposito – Silvia Scaglione: Alle prese con dilemmi personali e il legame con Angelo.

Luca Eduardo Varone – Angelo: Porta un segreto che lo mette in crisi.

Alessandro Orrei – Mimmo: Lottando con le sue paure e il passato.

Salahudin Tidjani Imrana – Dobermann: Sprofondato nella depressione dopo la perdita di Kubra.

Giuseppe Pirozzi – Raffaele “Micciarella” Di Meo: Fratello di Cucciolo, in bilico tra lealtà e senso di colpa.

Antonio De Matteo – Lino: Guardia carceraria che mostra fragilità.

Pia Lanciotti – Donna Wanda: Continua a tramare contro i rivali.

Nuove entrate

Francesco Luciani – Samuele: Detenuto milanese, cinico e pronto a seminare caos.

Francesco Di Tullio – Federico: Amico inseparabile di Samuele, altrettanto spietato.

Rebecca Mogavero – Marta: Scaltra e manipolatrice, arriva con Sonia.

Elisa Tonelli – Sonia: Legata a Marta, trova in Dobermann una nuova connessione.

Alfonso Capuozzo – Simone Caramitti: Scugnizzo napoletano con un passato oscuro.

Manuele Velo – Tommaso: Ragazzo di buona famiglia, segnato da un tragico destino.

