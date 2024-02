Mare Fuori 4: trama e streaming puntata 3, episodi 5-6

Seguici su Whatsapp - Telegram

Mercoledì 28 febbraio 2024 è andata in onda la terza puntata della quarta stagione della fiction Mare Fuori 4, suddivisa negli episodi 5-Questioni di scelte e 6-Ragazzi fuori. La serie tv viene in prima serata su Rai2 e in streaming su Raiplay). Qui la descrizione del programma e quante puntate sono – qui il cast.

Mare Fuori 4 – Trama Puntata 3

Episodio 5 – Questioni di scelte

Massimo è sconvolto dalla situazione e decide di recarsi da Wanda per affrontarla riguardo al coinvolgimento degli uomini che hanno abusato di Consuelo. Nel frattempo, Pino riceve una proposta di lavoro in un centro cinofilo di alto livello come riconoscimento per la sua protesta contro le condizioni del canile.

Alfredo, nel tentativo di ottenere informazioni sui soldi dei Ricci da parte di Edoardo, viene affrontato da Raffaele che cerca di estorcergli la verità. Attraverso dei flashback, scopriamo il passato di Alfredo come avvocato coinvolto involontariamente negli affari della famiglia Ricci.

Giulia chiede a Beppe di organizzare un colloquio con Tony per poter lavorare con lui e incide una nuova canzone proposta da Tony. Nel frattempo, Silvia scopre il tradimento di Alfredo e, durante un incontro al ristorante con lui e Gisella, minaccia Alfredo con un coltello prima di lasciarlo.

Raffaele decide di confrontare Alfredo per ottenere informazioni sui soldi dei Ricci e durante lo scontro, spara ad Alfredo, che morendo confessa il suo amore per Silvia a Raffaele. Raffaele, preso dal rimorso, scappa via dopo aver sparato ad Alfredo.

Episodio 6 – Ragazzi fuori

Silvia passa la notte con un ragazzo di nome Gennaro e torna all’IPM il giorno successivo. Nel frattempo, Raffaele confessa ad Edoardo di aver ucciso Alfredo, ma la reazione di Edoardo è violenta e lo colpisce con uno schiaffo. Carmela desidera un altro figlio da Edoardo, ma lui non sembra interessato a espandere la famiglia, e ora che Alfredo è morto non sa come trovare il nascondiglio dei soldi dei Ricci.

Wanda si arrabbia con i suoi uomini per aver abusato di Consuelo e li fa uccidere come punizione. Massimo è frustrato perché ora non ha prove per incriminare Wanda. Nel frattempo, Silvia rischia una condanna per omicidio poiché è stata trovato il cadavere di Alfredo e molti testimoni l’hanno vista minacciarlo.

Edoardo provoca Luigi riguardo alla sua vicinanza con Rosa e chiarisce con lui che al di là delle apparenze, è lui il capo all’IPM. Rosa spiega a Luigi che non possono essere insieme per il bene di Carmine, che deve credere che loro due siano una coppia. Con dei flashback, si scopre il passato di Giulia e la sua reazione alla bigottaggine della madre.

Carmine confessa a Massimo la sua tristezza nel lasciare l’IPM e i suoi amici. Raffaele è tormentato dal rimorso per aver ucciso Alfredo, mentre Edoardo cerca di confortarlo. Teresa annuncia a Edoardo di aspettare un bambino da lui e pone delle condizioni affinché possa far parte della vita del bambino e cambiare per il meglio.

Quando viene ritrovato il corpo di Alfredo, Silvia viene interrogata in quanto testimoni l’hanno sentita minacciare l’avvocato al ristorante.

Mare Fuori 4: streaming

La seconda puntata è disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Mare Fuori 4 si trovano qui su Raiplay.