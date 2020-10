Mare Fuori 2, ci sarà la seconda stagione?

La seconda stagione di Mare Fuori è già in fase di scrittura. La buona notizia per i fan della fiction di Raidue è stata data dal produttore Roberto Sessa di Picomedia in un’intervista del mese scorso a La Repubblica. “Stiamo scrivendo la seconda serie”, aveva detto Sessa, ancora prima della messa in onda della prima puntata.

Sessa ha anche aggiunto di aver “scelto un partner importante distributivo, Beta, che ci ha dato segnali incoraggianti. Mare fuori è stata venduta in Francia, Spagna, Germania, Scandinavia e stanno negoziando con gli Stati Uniti, è una storia universale”.

Gli ascolti della prima stagione di Mare Fuori sono stati molto buoni. Dopo l’esordio, con 1.803.000 telespettatori (8% di share), la serie ha avuto nelle sue prime cinque serate una media di 1.610.000 persone (7,3% di share). Un buon risultato, rafforzato dalla critica televisiva, che ha apprezzato i racconti di questi ragazzi in carcere ed in cerca di riscatto.

Il finale della prima stagione, quindi, chiuderà in parte le linee narrative di Filippo (Nicola Maupas) e Carmine (Massimiliano Caiazzo), ma ne lascerà aperte altre, magari quelle relative agli altri detenuti all’interno dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli in cui è ambientata la serie.