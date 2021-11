Mare Fuori 2, dove vederlo su RaiPlay?

A poco più di un anno dalla fine della prima stagione, su Raidue torna Mare Fuori 2, la serie tv che ha ottenuto buoni riscontri tra pubblico e critica e che racconta l’adolescenza da un punto di vista differente rispetto al solito.

Anche la seconda stagione, infatti, è ambientata nell’Istituto di Pena Minorile dell’isola di Nisida, a Napoli, dove stanno scontando la loro pena un gruppo di giovani, tra cui Filippo (Nicolas Maupas) e Carmine (Massimiliano Caiazzo). I due instaurano un rapporto di amicizia che li porta a proteggersi a vicenda all’interno del carcere da chi vuole predominare.

Ma dove vedere Mare Fuori 2? Per vedere i nuovi episodi della seconda stagione, basta sintonizzarsi su Raidue dal 17 novembre 2021, ogni mercoledì sera. Per chi preferisce vedere la serie via internet, invece, Mare Fuori 2 è disponibile anche su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

In particolare, dal 14 novembre i primi due episodi sono disponibili in anteprima, mentre gli altri si potranno vedere in contemporanea con la messa in onda televisiva oppure subito dopo, andando su Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile anche rivedere la prima stagione.