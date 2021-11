Tornano su Raidue le vicende dei giovani detenuti dell’Istituto di pena minorile dell’isola di Nisida, a Napoli. Mare Fuori 2, seconda stagione del teen drama, va in onda da mercoledì 17 novembre 2021. Al centro, ancora una volta, le storie dei protagonisti, tra bisogno di riscatto e ricerca di un futuro migliore.

Ma da quante puntate è composto Mare Fuori 2? Così come la prima stagione, anche la seconda è composta da dodici episodi ciascuno della durata di circa cinquanta minuti, in onda per sei prime serate ed altrettante settimane. Salvo cambiamenti di palinsesto, quindi, il finale di stagione dovrebbe andare in onda il 22 dicembre.

Mare Fuori 2, la trama

L’Istituto di detenzione minorile è un’interruzione di tempo e spazio per i ragazzi che nel pieno della loro giovinezza si sono rivelati pericolosi per la società in cui vivono. Qui dentro, nel vuoto provocato dallo sradicamento dal loro ambiente familiare e sociale hanno modo di capire chi sono stati, chi sono e chi vorranno essere.

Il primo passo da fare per compiere questo percorso è conoscere la famiglia da cui provengono e capire quella verso la quale tendono. Nella seconda stagione di Mare Fuori ogni detenuto si trova di fronte, come uno specchio, la propria famiglia, e verrà chiamato a compiere una scelta. Seguirne le orme o rinnegarle?

Troveremo nuovi personaggi che faranno il loro ingresso nell’IPM, come Kubra (Kyshan Clare Wilson), una ragazza di origini nigeriane colpevole di matricidio. O Sasà (Filippo Soave), un ragazzino arrestato per violenza carnale, un reato che è convinto di non aver compiuto.

Le nuove puntate vedono ancora una volta protagonisti i ragazzi rinchiusi nell’istituto, ma è fuori da queste mura che si indaga per cercare i veri responsabili dei crimini compiuti dai nostri giovani detenuti, perché quando un minorenne sbaglia ci sono sempre degli adulti colpevoli.