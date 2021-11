Mare Fuori 2, location: dove è stato girato?

Nessun cambio di location per Mare Fuori 2, la seconda stagione del teen drama ambientato in un penitenziario minorile in onda da mercoledì 17 novembre 2021 su Raidue. Al centro, anche nei suoi episodi, le vicende dei detenuti tra alleanze, scontri ed amori.

Ma dov’è stato girato Mare Fuori 2? Come detto, rispetto alla prima stagione non c’è stato nessun particolare cambio: la location principale resta Napoli. La serie è ambientata nell’Istituto di Pena Minorile dell’isola di Nisida, ma in realtà le riprese sono state effettuate nella base navale della Marina Militare.

La città partenopea è protagonista di numerose altre scene in esterna, che hanno permesso alla serie di mostrare vie e vicoli di Napoli, dove si aggirano i protagonisti in alcuni flashback e nei momenti in cui ottengono dei permessi per uscire dal carcere.