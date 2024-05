Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, quante puntate sono? La trama del film-tv

Seguici su Whatsapp - Telegram

150 anni fa nasceva Guglielmo Marconi, l’uomo che, con l’invenzione del telegrafo senza fili, ha permesso alla tecnologia delle comunicazione di sviluppare apparecchi che poi sarebbero diventati la moderna radio e la televisione, ma a cui si devono anche tutte le forme di comunicazione senza fili che utilizziamo oggi.

Impossibile, quindi, non dedicargli una fiction: ci ha pensato Raiuno, con Marconi-L’uomo che ha connesso il mondo, film-tv che vede come protagonista Stefano Accorsi nei panni di Marconi, la cui storia è raccontata in un insolito mix tra biografia e spy-story.

Ma da quante puntata è composto il film-tv su Marconi? In tutto, gli episodi sono quattro, ciascuno della durata di circa 50 minuti, che Raiuno manda in onda due per volta per due appuntamenti in prima serata. I due episodi vanno in onda lunedì 20 e martedì 21 maggio 2024.

La trama del film-tv su Marconi

1937. Mentre venti di guerra soffiano su un’Europa sempre più divisa tra regimi autoritari e democrazie liberali, Guglielmo Marconi (Stefano Accorsi) – inventore e imprenditore di fama mondiale – divide il suo tempo tra nuovi esperimenti, impegni istituzionali e la sua famiglia, la moglie Maria Cristina (Cecilia Bertozzi) e la loro figlia, Elettra (Carolina Michelangeli).

Una giovane e ambiziosa giornalista italo-americana, Isabella Gordon (Ludovica Martino), riesce a concordare un’intervista con l’inventore ufficialmente come parte di una collana di film sui grandi italiani. In realtà ha stretto un accordo con il regime fascista, riportando informazioni sul lavoro di Marconi al suo amante e funzionario dell’OVRA Achille Martinucci (Alessio Vassallo), braccio operativo del Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai (Flavio Furno), che vorrebbe usarla per spiare Marconi e assicurarsi che lo scienziato stia effettivamente sviluppando un’arma segreta che la propaganda fascista chiama “il raggio della morte”.

Nel corso dell’intervista Marconi ripercorre i momenti più salienti della sua vita fino a quando non viene a conoscenza dei pericolosi propositi della giornalista, la quale nel frattempo ha stretto un sodalizio con una spia americana a cui ha promesso di dare il materiale su Marconi in cambio di un passaporto e una via d’uscita dall’Italia.

Marconi è costretto a correre molti pericoli per proteggere un terribile segreto che condivide con Enrico Fermi (Niccolò Senni), geniale scienziato che in quegli anni conduce esperimenti sulla radioattività, e salvare la stessa Gordon.