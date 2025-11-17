Marco Fiocchetti ha salutato la Rai dopo la vittoria di Jannik Sinner: “Ho potuto seguire lo sport che ho sempre amato”

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Meglio di così il telecronista Rai Marco Fiocchetti non poteva chiudere. Ha salutato la Rai, “per quasi raggiunti limiti di età”, congedandosi dopo aver commentato la vittoria di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino contro Carlos Alcaraz.

Fiocchetti anche ieri sera era affiancato dal compagno di tante telecronache e molta ironia Adriano Panatta, il quale durante la partita dava consigli sulla gestione delle emozioni durante il commento.

Fiocchetti ha salutato così: “E allora, prima di salutarvi e dare la linea allo studio, è arrivato per me il momento di ringraziare la Rai, “Perché per quasi raggiunti limiti d’età, quella di stasera è stata la mia ultima telecronaca e meglio di così non poteva finire… La Rai, l’azienda dove sono praticamente nato e cresciuto, ci lavorava mio padre, che mi ha permesso di lavorare seguendo ai più alti livelli lo sport che ho sempre amato. Tutto qui”.

Saluti per lui sono arrivati dai social, ma anche dallo studio con Omar Camporese “grazie per questi 37 anni”, e Rita Grande.

Stefano Beccacece