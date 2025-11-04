Maratona di New York, film su Rai5: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 4 novembre 2025, alle 23:00 in tv in seconda serata su Rai3, va in onda il film Maratona di New York. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Maratona di New York – Trama

Maratona di New York, è il film opera prima del regista genovese Luca Franco. È un adattamento cinematografico della celebre pièce teatrale di Edoardo Erba (1993), un testo tradotto in 17 lingue e rappresentato in tutto il mondo, da Londra a Tokyo. Prodotto da The Box Film con Rai Cinema e girato interamente sulle alture liguri intorno a Genova (tra nebbia, boschi e scarpate), il film dura circa 90 minuti e mescola dramma esistenziale, ironia e fatica fisica in un impianto quasi teatrale.

La trama; Mario e Steve sono due amici di mezza età, diversi come il giorno e la notte: Mario è timido, un po’ goffo, il classico “gregario” che corre per non deludere l’amico. Steve è energico, carismatico, il motore di tutto. Da settimane si allenano senza sosta per la leggendaria New York City Marathon. Ogni sera, al tramonto, affrontano la stessa strada impervia tra le colline genovesi: sudore, fiato corto, battute, silenzi. Quella sera, però, l’aria è diversa. Mentre corrono nella nebbia, il dialogo scava sempre più a fondo: emergono ricordi d’infanzia, rimpianti, bugie mai dette.

Mario inizia a notare crepe nell’amico perfetto: dettagli che non tornano, mezze verità. La corsa diventa metafora della vita – ostinata, dolorosa, a volte illusoria – e sfocia in un finale lacerante e inaspettato, che lascia lo spettatore senza fiato. Sullo sfondo aleggia il mito di Filippide, il messaggero greco che corse da Maratona ad Atene gridando “Abbiamo vinto!”… e poi stramazzò al suolo.

Non è un film sulla maratona in sé (New York la vedremo solo nei sogni dei protagonisti), ma su ciò che la corsa obbliga a tirar fuori: paure, desideri, la voglia di non mollare mai. Il film poggia interamente sulle spalle dei due interpreti principali, che hanno corso davvero per tre mesi prima delle riprese.

Maratona di New York – Cast

Davide Paganini (Steve): già visto in Sotto il sole della Toscana e in teatro, è il leader carismatico, genovese doc, qui al massimo della forma fisica ed espressiva.

Massimiliano Caretta (Mario): attore ligure con un curriculum tra fiction e palcoscenico, porta sullo schermo tutta la fragilità e l’umanità del “secondo”.

Completano il cast in ruoli minori: Enzo Paci, Chiara Degani, Giacomo Ardito.