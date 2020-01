Mara Venier sarà co-conduttrice della finale di Sanremo

Confermando le voci circolate negli scorsi giorni Mara Venier ha confermato la propria partecipazione alla finale di Sanremo 2020 come co-conduttrice.

Lo ha fatto durante la prima puntata di “Chiamate Mara 3131” su Rai Radio2, programma condotto col direttore d’orchestra di Domenica In Stefano Magnanensi, e lo ha fatto alla presenza telefonica di Amadeus, direttore artistico e conduttore della settantesima edizione.

Queste sono state le parole di Amadeus, che era già apparso in un video a Domenica In con la frase: “Mara, tu sai cosa voglio da te”: “Voglio che sabato sera, nella finale, tu sia la prima donna a scendere la scala. Ti voglio vicino a me quella sera, sei la donna che amano tutti, non ti voglio solo seduta in prima fila. Scenderai le scale come nessun’altra mannequin al mondo!”.

Mara Venier è alla prima volta in radio come Amadeus è alla prima esperienza al Festival. Le donne presenti al fianco di Amadeus – si riporta Qui – dovrebbero o potrebbero essere Diletta Leotta, Antonella Clerici, le giornaliste del Tg1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, Georgina Rodriguez (fidanzata di Cristiano Ronaldo), Francesca Sofia Novello (fidanzata di Valentino Rossi), Mara Venier, Gessica Notaro e Sabrina Salerno.

