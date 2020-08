Malati di pulito torna stasera su Real Time: orari e puntate in streaming

Malati di pulito è un programma tv della categoria reality la cui prima puntata della nuova serie è in programma oggi, martedì 4 agosto 2020, su Real Time. Si tratta di un format che parte dal filone delle malattie compulsive (accumulatori seriali e compagnia) ma con uno sbocco positivo: i malati di pulizia sono infatti entrati in un’azienda di pulitori la cui efficienza è chiaramente proverbiale.

Malati di pulito – Orari e Canale

Malati di pulito va in onda in prima tv su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni martedì alle 21,20 circa. Ogni puntata dura circa 55 minuti e ne vengono trasmesse tre a sera, per un termine stimato intorno alla mezzanotte. Insomma, una vera e propria maratona.

Malati di pulito – Puntate

Malati di pulito Puntata 1 – Claire-Charlie e Andy-Ian

Malati di pulito Puntata 2 – Gemma-Jim e Angie-Brian

Malati di pulito Puntata 3 – Speciale Natale

Malati di pulito su Dplay

È possibile rivedere il programma in streaming sul Portale Dplay a questo link. Subito dopo la puntata vengono infatti pubblicati tutti i video dei singoli episodi.