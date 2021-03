Màkari, trama terza puntata

Il 22 marzo 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la terza puntata di Màkari, la nuova serie tv tratta dalla saga di racconti di Gaetano Savatteri e con protagonista il giornalista Saverio Lamanna (Claudio Gioè) che, una volta tornato in Sicilia dopo un fallimento lavorativo, riscopre la sua passione per la scrittura e le indagini.

Nel cast della serie, inoltre, troviamo anche Domenico Centamore (Peppe Piccionello, amico del protagonista e suo braccio destro), Ester Pantano (Suleima, interesse amoroso di Saverio), Sergio Vespertino (Maresciallo Guareschi), Filippo Luna (Vicequestore Randone) ed Antonella Attili (Marilù).

Màkari, terza puntata

“E’ solo un gioco”

È morto Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio. Un incidente d’auto, una tragedia. Saverio, a dire il vero, quasi non si ricorda di lui, ma il padre (Tuccio Musumeci) pretende comunque che vada al funerale. Saverio obbedisce al genitore, ma è sempre più nervoso, perché se è vero che non ricorda il cugino, è ancora più vero che non vuole ricordare, ricorrendo alla sua solita strategia: rimuovere i sentimenti e il dolore senza affrontarli; strategia messa in atto dalla morte della madre.

A poco a poco, però, Saverio si rende conto che la morte di Franco non è stata un incidente, ma un omicidio. E, allora, cercando la verità su quel singolare delitto, comincerà anche ad affrontare la verità dei propri sentimenti.

Sciogliendo l’enigma, oltre a scoprire il colpevole, Saverio ritroverà nel proprio cuore il commovente ricordo di quel cugino a cui da bambino aveva voluto molto bene. La morte di Franco, però, non è l’unica ragione di scompiglio nei sentimenti di Saverio: Suleima ha un colloquio di lavoro a Milano e, se andrà bene, a breve dovrà lasciare Màkari.

Màkari, streaming

Si può vedere Màkari in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “Guida Tv/Replay”.