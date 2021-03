Màkari, il cast

Non è particolarmente ricco, il cast principale di Màkari, la nuova fiction che Raiuno manda in onda dal 15 marzo 2021. Gli attori che vedremo in tutte le puntate della serie co-prodotta da Rai Fiction e dalla Palomar, infatti, sono sei, a cui si aggiungono dei comprimari e gli attori al centro del caso di puntata.

A guidare il cast, ad ogni modo, c’è Claudio Gioè, attore già molto noto ai fan della serialità italiana, dal momento che è stato protagonista di numerosissime fiction sia in Rai che in Mediaset. A lui il compito di accompagnare il pubblico in questa nuova serie, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri (editi da Sellerio).

Claudio Gioè è Saverio Lamanna

Brillante giornalista che per anni ha vissuto a Roma, dove è diventato portavoce di un sottosegretario al Ministero dell’Interno. Un errore, però, gli rovina la carriera, tanto da perdere il lavoro. Saverio, quindi, decide di tornare nella sua Sicilia, nella casa al mare di famiglia a Màkari.

Qui riscopre la sua passione per la scrittura, così come il suo fiuto per le indagini. Intromettendosi nel lavoro degli inquirenti, riesce così a contribuire in numerosi casi che avvengono a Màkari, trovando gli spunti necessari per la scrittura. Troverà anche l’amicizia, grazie a Piccionello (Domenico Centamore) e l’amore, con Suleima (Ester Pantano).

