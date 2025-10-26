Màkari 4 su Rai 1: trama, cast, dov’è stato girato, quante puntate

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Màkari 4 – Trama

La quarta stagione di Màkari continua le avventure del giornalista e aspirante scrittore Saverio Lamanna nella Sicilia occidentale. Proprio quando la sua relazione con Suleima sembra stabile, lei parte per Malta per un progetto professionale, lasciando Saverio a gestire malinconie e sorprese inaspettate. Tra omicidi irrisolti del passato, come quello di Ignazio Dinolfo (il “Mostro di Barrafato”), segreti familiari e ritorni affettivi (come Michela, in procinto di sposarsi), Saverio indaga con l’aiuto di Piccionello, intrecciando gialli con ironia e sentimenti. Emergono verità sepolte, menzogne comode e la scoperta di una paternità inattesa, con Arianna, una teenager ribelle. La serie è diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, prodotta da Palomar e Rai Fiction, tratta dai racconti di Gaetano Savatteri.

Màkari 4 – Cast

Claudio Gioè: Saverio Lamanna (protagonista, giornalista investigatore)

Domenico Centamore: Peppe “Piccionello” (amico fidato e spalla comica)

Ester Pantano: Suleima (fidanzata di Saverio, architetta)

Serena Iansiti: Michela Pacino (ex fiamma, professoressa)

Antonella Attili: Marilù (proprietaria di hotel-ristorante, amica)

Filippo Luna: Vicequestore Giacomo Randone

Tuccio Musumeci: Padre di Saverio

Eurydice El-Etr: Azrah

Eugenio Franceschini: Giulio Battistini (guest)

Giovanna Rosace: Arianna (adolescente, figlia di Saverio)

Altre new entry: Cocò Gulotta (Ignazio Dinolfo), e vari per ruoli secondari come Edoardo Laurentano e Claudia.

Màkari 4 – Dove è stato girato

Màkari è ambientata e girata principalmente in Sicilia occidentale, tra le bellezze naturali di San Vito Lo Capo (per le spiagge e il mare), Riserva Naturale dello Zingaro (escursioni e paesaggi selvaggi), Scopello (borgo marino e tonnara), Trapani e Palermo (per scene urbane e interne).

Màkari 4 – Quante puntate

La quarta stagione consta di 4 puntate (ciascuna di circa 100-110 minuti), trasmesse in prima serata su Rai 1 ogni domenica a partire dal 19 ottobre 2025 (19, 26 ottobre; 2 e 9 novembre). Disponibile anche in streaming su RaiPlay.