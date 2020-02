Mai scherzare con le stelle, puntate: quante sono?

Torna, con la quarta stagione, Purché finisce bene, il ciclo di fiction dedicato a storie che, tra la crisi italiana ed i problemi della vita di tutti i giorni, cercano di strappare un sorriso al pubblico raccontando il nostro Paese sempre con il lieto fine.

L’11 febbraio 2020 è la volta di Mai scherzare con le stelle, commedia romantica che mette due differenti punti di vista sull’amore e sulla razionalità l’uno di fronte all’altro. Ma da quante puntate è composto Mai scherzare con le stelle? Così come tutte le fiction del ciclo Purché finisca bene, anche questo è un film-tv, girato per una sola puntata e quindi destinato ad avere solo una prima serata.

Purché finisca bene

Dopo il successo delle precedenti stagioni, tornano su Raiuno le commedie del ciclo Purché finisca bene. Due nuove proposte che raccontano il nostro vivere quotidiano e le relazioni interpersonali nello stile brillante della commedia sentimentale, esaltando l’ironia e i buoni sentimenti che accompagnano le nostre vite.

In Mai Scherzare con le Stelle!, Pilar Fogliati è Ines, una giovane netturbina con la passione per gli oroscopi. Per un banale incidente domestico, conosce il suo vicino Alfredo (Alessandro Roia), un ricercatore di robotica dell’Università. I due, che sono molto diversi, si detestano sin dal primo giorno. Tuttavia, per una serie di equivoci, si troveranno a dover condividere gli spazi…e molto di più!