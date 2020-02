Mai scherzare con le stelle, gli attori

E’ un cast di attori già noto al pubblico televisivo quello di Mai scherzare con le stelle, il film-tv che fa parte del ciclo Purché finisca bene ed in onda l’11 febbraio 2020 su Raiuno. Dai due protagonisti, ovvero Pilar Fogliati ed Alessandro Roja, fino ai comprimari, un cast di attori pronti a far ridere il pubblico.

Pilar Fogliati è Ines

Ines è una giovane sognatrice. Lavora come operatrice ecologica, anche se è laureata in Psicologia. Il suo lavoro le piace ma la sua grande passione sono gli oroscopi e le piacerebbe leggere quelli fatti da lei in una radio. È stata adottata quanto aveva sei anni, è molto legata ai suoi genitori che vivono fuori città. Lavora di notte, dorme poco, e ha una spiccata propensione nel dire le bugie. È Capricorno.

