Mai fidarsi di una bionda, film-tv Rai 2: trama, finale, trailer e cast

Mercoledì 31 agosto 2022, alle 21:20 su Raidue, va in onda il film-tv Mai fidarsi di una bionda, andato in onda negli Stati Uniti su Lifetime nel 2020 con il titolo “The Wrong Housesitter”, pellicola che fa parte del ciclo di film “The Wrong…”, in Italia tradotti con “Mai fidarsi di…”.

Mai fidarsi di una bionda, trama

Il protagonista è Dan (Jason-Shane Scott), giornalista che ha appena acquistato una casa. Quando, su richiesta del suo editor Debbie (Vivica A. Fox), deve passare qualche giorno a New York, deve trovare qualcuno che si occupi della casa, avendo paura che lasciarla disabitata potrebbe avvicinare i malintezionati e dal momento che la sua fidanzata Mary (Ciarra Carter) è anche lei impegnata altrove.

In una libreria incontra Kristin (Anna Marie Dobbins), aspirante scrittrice: Dan le offre il lavoro di house sitter, che la ragazza accetta volentieri. Dan, però, non sa che Kristin lo stava seguendo ed ha delle sue foto in casa. La ragazza mette in atto un piano e, poco prima che Dan parta, gli fa firmare dei fogli.

Kristin si trasferisce a casa di Dan, la arreda e decora, ed installa anche delle telecamere. Al ritorno di Dan, la giovane non è intenzionata ad andarsene, cosa che infastidisce Mary. Quando Dan le chiede di fare i bagagli, Kristin gli mostra i fogli che ha firmato, che altro non sono che un contratto di locazione della casa per un anno.

Dan cerca un modo per far andare via Kristin, ma la legge è dalla parte della ragazza. Kristin, intanto, continua con il suo piano: stordisce Dan mettendogli della droga nel whisky ed, a sua insaputa, si fa delle foto con lui, che mostra a Mary, facendola ingelosire. Proprio Mary si era confrontata con lei dopo che aveva scoperto da un’altra ragazza della pericolosità di Kristin. Ma la giovane non si ferma qui: raggiunge Brenda, avvocata di Dan, e droga anche lei; quindi uccide il vicino di casa di Dan, che stava diventando un po’ troppo scomodo.

Mai fidarsi di una bionda, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Quando Dan trova il corpo dell’uomo in casa, chiama la Polizia. Di Kristin, però, nessuna traccia: sembra essersene andata. Dan e Mary cenano insieme, ma poi Mary torna a casa sua, non avendo ancora perdonato Dan che, dal canto suo, non ha colpe. In quel momento irrompe di soppiatto Kristin, che cerca di uccidere Dan.

A salvarlo è proprio Mary, che rientra a casa perché aveva dimenticato la borsa. Kristin litiga con la fidanzata dell’uomo e poi scappa, diventando una latitante. La Polizia, che ha la conferma dalle impronte digitale che è l’assassina del vicino di casa, si mette a cercarla, mentre Dan e Mary fanno pace.

Mai fidarsi di una bionda, cast

Ecco il cast di Mai fidarsi di una bionda:

Jason-Shane Scott: Dan

Vivica A. Fox: Debbie

Ciarra Carter: Mary

Anna Marie Dobbins: Kristin

Jensen Atwood: Mr. Hill

David Scott Lago: detective

Harvey B. Jackson: Sceriffo

Mai fidarsi di una bionda, come vederlo?

È possibile vedere Mai fidarsi di una bionda in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smaprtphone.