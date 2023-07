Mai fidarsi di mia figlia, film-tv su Rai 2: trama, cast, finale e come vederlo

Sabato 29 luglio, alle 21:20, su Raidue va in onda il film-tv Mai fidarsi di mia figlia, andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti nel 2019 con il titolo “A Daughter’s Plan to Kill”. Il film-tv racconta di una ragazza che, sentendosi abbandonata dal padre, decide di distruggere la sua famiglia.

La trama di Mai fidarsi di mia figlia

Greg (Matt Dallas), medico, è sposato con Katie (Claire Coffee), terapista. Hanno due figli, Lauren (Lauren DiMario) e Tommy (Liam Obergfoll). Prima di sposarsi con Katie, Greg era già stato sposato, e quando scopre che l’ex moglie è morta in un incendio, decide di prendersi cura dell’altra sua figlia, Samantha (Jordan Lane Price), con cui è praticamente un estraneo, dal momento che la donna gli ha sempre impedito di vederla.

Katie non è molto d’accordo, ma alla fine accetta, sperando che Samantha possa integrarsi in famiglia. Le cose, però, fin da subito non vanno bene: la ragazza, nonostante la sua intelligenza sopra la media, mostra infatti molta invidia nei confronti dei fratellastri e della matrigna.

Samantha, in realtà, ha un piano ben preciso per distruggere la famiglia di Greg, convinta che siano colpevoli del fatto che lei non abbia conosciuto il padre prima. Innanzitutto fa credere a Greg che Katie abbia una relazione extraconiugale con Ryan (Jabari Gray), un allenatore di calcio; poi induce Lauren ad organizzare una festa in casa mentre i genitori sono via e spinge il bullo Milo (Will Tomi) a provarci pesantemente con la ragazza, per poi chiamare lei stessa la Polizia ed incastrare Lauren per la festa. Infine, insegue Tommy nei boschi fino a spingerlo e fargli rompere una caviglia e lasciarlo lì.

Katie capisce che Samantha non è una brava persona, ma non ha le prove per dimostrarlo a Greg che, invece, continua a difenderla, anche a costo di mettere in crisi il suo matrimonio. Samantha, intanto, ha portato avanti il suo piano, che ha compreso anche l’omicidio di Heather (Chandler Lovelle), una delle pazienti di Katie, che l’ha riconosciuta e di cui conosce la pericolosità.

Katie trova la prova definitiva della colpevolezza di Samantha nel suo armadietto, dove la ragazza custodisce un album con le foto del padre. Ma viene scoperta da Samantha, che la stordisce colpendola alla testa. Ryan cerca di salvare la donna, ma anche lui viene messo ko da Samantha. Lauren assiste alla scena e chiama Tommy.

Il finale di Mai fidarsi di mia figlia

Lauren e Tommy si nascondono in bagno, ma Samantha li trova ed, armata di coltello, si prepara ad ucciderli. Katie, che nel frattempo si è risvegliata, cerca di farla ragionare, ma Samantha (che ha anche ucciso la madre appiccando l’incendio) li accusa di avergli rubato tutto ciò che spettava a lei e la accoltella.

Greg assiste alla scena e capisce che aveva ragione la moglie. Sembra essere troppo tardi: Samantha si butta sul padre per ucciderlo, ma viene colpita con un vaso da Katie. La Polizia arresta Samantha, mentre Greg e la sua famiglia possono dormire sonni tranquilli.

Il cast di Mai fidarsi di mia figlia

Jordan Lane Price è Samantha

Claire Coffee è Katie

Matt Dallas è Greg

Lauren DiMario è Lauren

Liam Obergfoll è Tommy

Jabari Gray è Ryan

Will Tomi è Milo

Chandler Lovelle è Heather

Donald Dash è Trevor

Come vedere Mai fidarsi di mia figlia?

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Mai fidarsi di mia figlia in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.