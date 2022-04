Made in Sud 2022, conduttori, comici e cast

Torna la comicità targata Raidue con uno dei suoi storici programmi: Made in Sud 2022 è infatti la decima edizione in onda sulla seconda rete Rai, pronta ad andare in onda a partire da lunedì 18 aprile 2022, per otto puntate.

Numerose le novità di questa edizione, a cominciare dalla coppia di conduttori: quest’anno, a tenere le redini del nutrito cast ci saranno infatti Clementino e Lorella Boccia. Al loro fianco ci saranno delle incursioni di Maurizio Battista, mentre sul fronte musicale Livio Cori duetterà con Mavi.

Poi ci sono i comici, la vera colonna portante del programma: alcuni presenti già nelle edizioni scorse sono stati confermati, ma ci sono anche numerose novità, che daranno nuova linfa al programma e permetteranno anche al pubblico di conoscere volti nuovi della comicità italiana.

Tra le conferme, vanno citati gli Arteteca, Simone Schettino, Mino Abbacuccio, Ciro Giustiniani, Nello Iorio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Matranga e Minafò, Francesco Cicchella, i Gemelli di Guidonia, Alessandro Bolide e Pasquale Palma. Ma scopriamo il cast completo di Made in Sud 2022.

-Palmerino Abbacuccio

-Arteteca (Monica Silvia Lima e Vincenzo Iuppariello)

-Mariano Bruno

-Enzo e Sal (Vincenzo Busto e Salvatore Strazzullo)

-Ciro Giustiniani

-Matranga e Minafò (Antonino Matranga ed Emanuele Minafò)

-Antonio D’Ausilio

-I gemelli di Guidonia (Luigi, Pacifico ed Eduardo Acciarino)

-Francesco Cicchella

-Tommaso Terrafino

-Miele/Laurato (Rosaria Miele e Giuseppe Laurato)

-Aniello Iorio

-Simone Schettino

-Maurizio Battista

-Alessandro Bolide

-Pasquale Palma

-Ciro Ceruti

-Gianni Lattore (Rosario Alagna)

-Serena Caputo

-Sex and Sud (Floriana De Martino e Luisa Esposito)

-Maria Vittoria Gagliardi

-Dalila Pace

-Gennaro Scarpato

-After 19 (Emanuel Ceruti, Silvia Uras, Andrea Iovino, Serena D’Alessio, Mattia D’Ambrosio, Francesco De Mase e Giovanni Sansone)

-Radio Rocket (Chiara De Carmine, Ugo Sassone e Cesare Segreto)

-Fabrizio Di Renzo

-Gianluca Gugliarelli

-Momento Sicilia (Claudio Di Giovanni e Daniele Vespertino)