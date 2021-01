E’ davvero nutrito il cast di Made in Italy, la serie tv che debutta dal 13 gennaio 2021 su Canale 5 (ma in esclusiva streaming da più di un anno su Amazon Prime Video). Prodotta dalla Taodue e da The Family, per la regia di Luca Lucini ed Ago Panini, la serie è un viaggio nella Milano degli anni Settanta, che ha dato i natali all’alta moda del nostro Paese.

Seguendo le avventure di una giovane giornalista, la serie fa incontrare il pubblico con i grandi nomi della moda italiana che si sono affermati in quegli anni, intrecciando alle loro storie quelle dei personaggi di finzione, al lavoro in una redazione di una rivista di moda.

A capo del cast c’è una giovane attrice, già nota come modella, affiancata da altri voti già noti al pubblico italiano e da alcune interessanti guest-star. Ecco, quindi, il cast di Made in Italy.

Greta Ferro è Irene Mastrangelo

Figlia di immigrati del Sud, per mantenersi agli studi e in polemica con la sua famiglia, Irene risponde all’annuncio della prestigiosa rivista di moda “Appeal”. Da questo momento la sua vita anche sentimentale cambia completamente. Grazie al momento magico che la moda milanese vive negli anni ’70, Irene trova la sua piena realizzazione e ben presto abbandona il mondo in cui era vissuta fino a quel momento. Attraverso gli snodi della sua vita privata e professionale, viene raccontata la storia di una generazione che ha vissuto conflitti e contraddizioni, fermenti e cambiamenti irripetibili.

