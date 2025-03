Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 22 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Madagascar. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Madagascar – Trama

Il film segue le avventure di quattro animali dello zoo di Central Park a New York: Alex il leone, Marty la zebra, Gloria l’ippopotamo e Melman la giraffa. Marty, stanco della vita in cattività, sogna di esplorare la natura selvaggia e, ispirato da un gruppo di pinguini che pianificano una fuga verso l’Antartide, decide di scappare. I suoi amici Alex, Gloria e Melman lo seguono per riportarlo indietro, ma la loro fuga causa un caos che attira l’attenzione degli animalisti.

Catturati e spediti via nave verso una riserva in Africa, un sabotaggio dei pinguini devia la rotta, e i quattro si ritrovano naufraghi sull’isola di Madagascar. Qui incontrano una vivace comunità di lemuri guidata da Re Julien XIII e devono affrontare la vita selvaggia, lontana dalle comodità dello zoo. Tra istinti animali che riaffiorano (soprattutto in Alex, che lotta con la fame) e scontri con i predatori fossa, l’amicizia del gruppo viene messa alla prova, ma alla fine trovano un nuovo equilibrio tra natura e legami.

Madagascar – Cast e doppiatori

Ben Stiller – Alex il leone, il “Re di New York”, vanitoso ma dal cuore d’oro.

Chris Rock – Marty la zebra, ottimista e sognatore.

Jada Pinkett Smith – Gloria l’ippopotamo, dolce ma determinata.

David Schwimmer – Melman la giraffa, ipocondriaco e gentile.

Sacha Baron Cohen – Re Julien XIII, il lemure eccentrico e istrionico.

Cedric the Entertainer – Maurice, il saggio consigliere di Julien.

Andy Richter – Mortino (Mort), il piccolo lemure vivace.

Tom McGrath – Skipper, il leader dei pinguini.

Versione italiana

Ale (Alessandro Besentini) – Alex il leone, del duo comico Ale e Franz.

Franz (Francesco Villa) – Marty la zebra, l’altra metà di Ale e Franz.

Michelle Hunziker – Gloria l’ippopotamo, che porta simpatia e calore.

Fabio De Luigi – Melman la giraffa, con il suo timbro comico e distintivo.

Oreste Baldini – Re Julien XIII, voce brillante per il lemure re.

Massimiliano Alto – Skipper, che dirige anche il doppiaggio italiano.

