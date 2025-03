Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 29 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Madagascar 2. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Madagascar 2 – Trama

Stasera, 29 marzo 2025, su Italia 1 va in onda Madagascar 2 (titolo originale: Madagascar: Escape 2 Africa), secondo episodio del film d’animazione del 2008 diretto da Eric Darnell e Tom McGrath.

Il film riprende le avventure di Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l’ippopotamo, lasciati alla fine del primo Madagascar sulle spiagge dell’isola omonima. Decisi a tornare a casa, nello zoo di Central Park a New York, i quattro amici si affidano ai pinguini Skipper, Kowalski, Rico e Private, che hanno riparato un vecchio aereo precipitato. Con loro ci sono anche Re Julien, il lemure eccentrico, il suo consigliere Maurice e le scimmie Mason e Phil. Tuttavia, il volo non va come previsto: l’aereo, a corto di carburante, precipita nelle vaste pianure dell’Africa.

Qui, i protagonisti incontrano per la prima volta altri animali della loro specie. Alex si riunisce con i suoi genitori, Zuba, il leone alfa, e Florrie, ma deve affrontare la rivalità con Makunga, un leone ambizioso che vuole prendere il controllo del branco. Marty si integra in un gruppo di zebre identiche a lui, Melman diventa il “medico stregone” delle giraffe, mentre Gloria attira l’attenzione di Moto Moto, un ippopotamo affascinante. Intanto, i pinguini e le scimmie lavorano per riparare l’aereo, mentre un’anziana turista newyorkese, Nana, crea scompiglio. Tra avventure, gag e riflessioni sulle proprie radici, i quattro amici scoprono che l’Africa potrebbe essere più di una semplice tappa verso casa.

Madagascar – Cast e doppiatori

Ben Stiller – Alex, il leone protagonista.

Chris Rock – Marty, la zebra esuberante.

David Schwimmer – Melman, la giraffa ipocondriaca.

Jada Pinkett Smith – Gloria, l’ippopotamo vivace.

Sacha Baron Cohen – Re Julien, il lemure stravagante.

Bernie Mac – Zuba, il padre di Alex (il film è dedicato a lui, scomparso prima dell’uscita).

Sherri Shepherd – Florrie, la madre di Alex.

Alec Baldwin – Makunga, il leone antagonista.

will.i.am – Moto Moto, l’ippopotamo galante.

Tom McGrath – Skipper, il leader dei pinguini.

Doppiaggio italiano

Ale (Alessandro Besentini) – Alex, del duo comico Ale e Franz.

Franz (Francesco Villa) – Marty, l’altra metà di Ale e Franz.

Roberto Gammino – Melman (sostituisce Fabio De Luigi del primo film).

Chiara Colizzi – Gloria (sostituisce Michelle Hunziker del primo film).

Oreste Baldini – Re Julien.

Massimo Rossi – Zuba.

Angiola Baggi – Florrie.

Roberto Pedicini – Makunga.

Fabrizio Vidale – Moto Moto.

Luigi Ferraro – Skipper.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram